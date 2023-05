Inszenierter Flugzeugabsturz: YouTuber Trevor Jacob drohen 20 Jahre Gefängnis

Über 3,7 Millionen Abrufe hat der Extremsportler Trevor Jacob mit seinem YouTube-Video "I Crashed My Airplane" seit Ende 2021 erzeugt. Die damit erregte Aufmerksamkeit könnte dem 29-Jährigen nun aber teuer zu stehen kommen: Er hat sich schuldig bekannt, Untersuchungen von US-Bundesbehörden behindert zu haben. Er hat unter anderem gestanden, vorsätzlich das Wrack eines Flugzeugs vollends zerstört und entsorgt zu haben, das er absichtlich im kalifornischen Nationalpark Los Padres abstürzen ließ. Dies habe er getan, um Online-Zuschauer zu gewinnen, sagte der frühere olympische Snowboarder den Ermittlern und bestätigte damit auch Vermutungen von Beobachtern.

Geplanter Crash für Aufmerksamkeit

Bei dem eingeräumten Fall von "Zerstörung und Verheimlichung", um die Behörden zu täuschen, handle es sich um eine Straftat, erklärte die Staatsanwaltschaft für den Central District of California am Donnerstag in einer auch vom US-Justizministerium verbreiteten Mitteilung. Darauf stehe eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Der Sanktionsrahmen könnte aufgrund des Geständnisses aber nicht voll ausgeschöpft werden. Die Strafverfolgungsbehörde hat Anklage vor dem US-Gericht für den Bezirk Los Angeles erhoben. Es wird erwartet, dass er in den kommenden Wochen erstmals dort erscheinen muss.

Laut seiner Schuldanerkenntnis ist Jacob ein erfahrener Pilot und Fallschirmspringer, der einen Sponsoringvertrag mit einem Unternehmen abgeschlossen hatte, das unter anderem Brieftaschen herstellt. In diesem Rahmen erklärte sich der Kalifornier bereit, in einem YouTube-Video für ein solches Produkt der Firma zu werben. Am 24. November 2021 startete er mit der Taylorcraft BL64 vom Lompoc City Airport zu einem Alleinflug, der angeblich nach Mammoth Lakes führen sollte. Jacob hatte laut dem Anerkenntnis aber nicht die Absicht, sein Ziel zu erreichen. Er plante stattdessen, sich während des Fluges mit dem Fallschirm abzuseilen und den Crash der Maschine mit Kamera und Selfiestick zu filmen.

Geständnis: Behörden wiederholt belogen

Am 26. November 2021 informierte Jacob das National Transportation Safety Board (NTSB), das am selben Tag eine Untersuchung einleitete. Dieses ließ ihn wissen, dass er dafür verantwortlich sei, das Wrack zu sichern und verfügbar zu machen. Jacob erklärte sich bereit, den Absturzort zu bestimmen und den Ermittlern sowohl die Koordinaten als auch Videos des Absturzes zur Verfügung zu stellen. Drei Tage später leitete die Federal Aviation Administration (FAA) eine eigene Untersuchung ein. Der YouTuber hat zugegeben, die Behörden wiederholt belogen zu haben. Er habe das Wrack selbst abgeholt, zerkleinert und die abgetrennten Teile im Laufe einiger Tage in Mülltonnen auf dem Flughafen Lompoc und anderswo deponiert, um den Bundesbehörden ihre Arbeit zu erschweren. Der Pilot verlor später seine Fluglizenz.

