Intel "Alder Lake-S": Auslese-Tool CPU-Z lernt Core i9-12900K und Co. kennen

CPU-Z hat ein Update auf die Version 1.97 erhalten, mit dem das Entwicklungsteam dem beliebten Auslese-Tool den Umgang mit den ersten drei Prozessoren aus Intels Baureihe Alder Lake-S beibringt: Core i9-12900K, Core i7-12700K und Core i5-12600K. Dabei handelt es sich um die Modelle, deren Vorstellung im Oktober 2021 als Erstes erwarten werden.

Das Programm CPU-Z liest allgemeine Daten von Prozessoren aus, darunter Angaben zur Produktfamilie, Anzahl der Rechenkerne und Threads sowie Taktfrequenzen. Zudem sind Daten zum Mainboard und Arbeitsspeicher enthalten. Die Version 1.97 kann jetzt auch mit DDR5-RAM, deren neuen Übertaktungsprofilen XMP 3.0 sowie passenden Z690-Mainboards mit LGA1700-Fassung umgehen. Praktisch etwa, um zu überprüfen, ob RAM-Einstellungen im UEFI korrekt übernommen wurden.

Benchmark-Einträge

Einige Wochen vor Intels Markteinführung häufen sich derweil die Einträge zu Alder Lake-S in Benchmark-Datenbanken. Beim PC- und Server-Vertreiber Puget Systems mit eigener Benchmark-Suite ließ sich zwischenzeitlich der Core i9-12900K finden, den man mit dem Asus-Mainboard ROG Strix Z690-E Gaming WiFi und 64 GByte 2400-MHz-RAM, vermutlich DDR5-4800, getestet hat. Die Einträge sind inzwischen gelöscht, lassen sich aber noch über den Google-Cache finden.

Die Ergebnisse sind wegen zu vieler ungewisser Variablen nur mäßig interessant, vielmehr geht es darum, dass sich die Systeme in freier Wildbahn häufen. So ist in der Geekbench-Datenbank auch schon ein Eintrag mit dem Core i7-12700 (ohne K) vorhanden. Angeblich nutzt er 8 CPU-Kerne mit 16 Threads, allerdings könnte es sich um einen Auslesefehler bei der Verteilung von schnellen Golden-Cove- und effizienteren Gracemont-Kernen handeln.

(mma)