Intel-CEO Bob Swan tritt zurück, Pat Gelsinger übernimmt

Pat Gelsinger kehrt als CEO zu Intel zurück. (Bild: Intel)

Nach lediglich zwei Jahren an der Spitze des Prozessorherstellers nimmt Robert (Bob) Swan zum 15. Februar seinen Hut als Intel-CEO und übergibt das Ruder an den bisherigen VMWare-Chef Pat Gelsinger. Hintergrund sind wohl die anhaltenden Fertigungsprobleme und Produktverzögerungen im Kerngeschäft der x86-Prozessoren. Erst kürzlich hatte die Investment-Firma Third Point als einer der größen Intel-Anteilseigner die bisherige Strategie im Vergleich zu anderen Halbleiterherstellern wie Samsung und TSMC kritisiert.

Nachfolger wird Pat Gelsinger, der seit 2012 erfolgreich den Softwarehersteller VMWare geleitet hat. Zuvor war er jedoch drei Jahrzehnte in diversen Positionen bei Intel tätig, unter anderem als Architekt des 80486-Prozessors und bis zu seinem abrupten Ausstieg 2009 als Chef der Digital Enterprise Group. Im Unterschied zu Bob Swan, der vorher Finanzchef bei Intel war (CFO), hat Gelsinger mit Abschlüssen in Elektrotechnik einen technischen Hintergrund. In der Folge des Wechsels stieg der Aktienkurs von Intel um 9 Prozent.

Das Prozessorgeflüster von Andreas Stiller zum Abgang Pat Gelsingers im Jahr 2009: Westmere, Sandy Bridge, Larrabee? Nein, das Tagesgespräch auf dem Intel Developer Forum (IDF) im September 2009 war der plötzliche Wechsel des bisherigen Digital-Enterprise-Group-Chefs und IDF-Gründers Patrick P. Gelsinger von Intel zu EMC. Prozessorgeflüster: Vom Kommen und Gehen

(chh)