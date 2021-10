Intel-CPU "Alder Lake-S": Prozessoren kommen auch ohne Effizienzkerne

MSI nimmt Intel eine Ankündigung vorweg: Die 12. Core-i-Generation für Desktop-PCs alias Alder Lake-S besteht künftig nicht nur aus Prozessoren, die auf Hybrid-Computing setzen, also die Kombination aus flotten Golden-Cove- und effizienten Gracemont-Kernen. Vielmehr soll es auch Modelle ausschließlich mit den großen Golden-Cove-Kernen geben – womöglich als Core i3.

Im Falle der ersten angekündigten Alder-Lake-Prozessoren Core i9-12900K, Core i7-12700K, Core i5-12600K und deren F-Versionen ohne funktionstüchtige integrierte Grafikeinheit ist das Hybrid-Computing das größte Verkaufsargument: Bis zu 16 CPU-Kerne gibt es, wovon die bis zu acht kleinen Rechenwerke insbesondere Hintergrundaufgaben übernehmen.

In einem Livestream zur Alder-Lake-Ankündigung zeigten zwei MSI-Mitarbeiter den Siliziumchip der bisher vorgestellten 12000er-CPUs sowie einen zweiten mit sechs Golden-Cove-Kernen ohne weitere Effizienzkerne (im Youtube-Video ab Minute 48:10). Letzteres Die nutzt den gleichen Träger wie der große Bruder, ist also für LGA1700-Mainboards gedacht.

Das mittlere Die kommt bei allen bisher vorgestellten Alder-Lake-CPUs wie dem Core i9-12900K zum Einsatz. Das rechte kommt ohne Effizienzkerne aus und wurde von Intel noch nicht angekündigt. (Bild: MSI)

Einsteigerklasse

Der Core i5-12600K ist bisher der günstigste vorgestellte Prozessor aus der 12. Core-i-Generation mit sechs großen und vier kleinen CPU-Kernen. Sollte Intel innerhalb der i5-Klasse keine unterschiedlichen Konfigurationen mischen, könnten die i3-Modelle nächstes Jahr als Sechskerner erscheinen. Die bisherigen Core-i3-Prozessoren begnügen sich mit vier CPU-Kernen und stammen noch aus der Comet-Lake-Baureihe, etwa der Core i3-10100F (ab 78,97 €).

Bisher sind somit vier unterschiedliche Siliziumchips innerhalb der Alder-Lake-Familie bestätigt. Zwei weitere stellte Intel zur Architekturvorstellung im August 2021 für Notebooks in Aussicht: ein Die mit sechs großen und acht kleinen CPU-Kernen als Nachfolger von Tiger Lake-H (35-45 Watt) sowie einen kleineren mit zwei plus acht CPU-Kernen als Ablöse für Tiger Lake-U in der 15-Watt-Klasse. Beide Mobilvarianten sollen eine deutlich stärkere Grafikeinheit verwenden als die Desktop-CPUs mit 96 statt 32 Ausführungseinheiten.

(mma)