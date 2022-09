Intel-CPU Core i-13000: Topmodell mit 6-Gigahertz-Turbo

Intel heizt mit Info-Häppchen das Interesse für die kommenden Desktop-PC-Prozessoren der Baureihe Core i-13000 alias "Raptor Lake" weiter an. Auf einer Informationsveranstaltung für Journalisten in Israel kündigte Intel-Manager Isic Silas an, dass auch eine CPU-Version des Core i-13000 erscheinen soll, die serienmäßig bis zu 6 GHz Taktfrequenz erreicht.

Ab wann dieses Prozessormodell verkauft wird und mit welcher Leistungsaufnahme es spezifiziert ist, verriet Silas allerdings ebenso wenig wie den Preis oder die genaue Typenbezeichnung.

Analog zum knapp 800 Euro teuren Alder-Lake-Spitzenmodell Core i9-12900KS könnte ein Core i9-13900KS geplant sein, der in der höchsten Turbostufe unter bestimmten Randbedingungen 6 GHz erreicht.

Core i9-13900 K mit 5,8 GHz

Nach bislang durchgesickerten Informationen erscheint als Spitzenmodell zunächst der Core i9-13900K (Variante Core i9-13900KF mit deaktivierter GPU), der im Thermal Velocity Boost mit bis zu 5,8 GHz taktet.

Zum Vergleich: Der aktuelle Core i9-12900K erreicht bis zu 5,2 GHz, der erwähnte Core i9-12900KS 5,5 GHz. Der konkurrierende AMD Ryzen 9 7950X soll auf bis zu 5,7 GHz hochtakten.

Am 27. September veranstaltet Intel das Entwickler-Event "Intel InnovatiON", wo die CPU-Serie Core i-13000 vorgestellt werden könnte. AMD will an diesem Tag die Ryzen-7000-Prozessoren verkaufen.

(ciw)