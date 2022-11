Intel: Die Grafikkartensparte wird vorerst nicht dicht gemacht

Intel hat eine neue Vizepräsidentin und General Managerin, die innerhalb der Grafiksparte für die eigenständigen Grafikkarten für Desktop-PCs und Grafikchips für Notebooks verantwortlich ist. Zuvor leitete Vivian Lien das Gaming-Geschäft bei Alienware und Dell als Nachfolgerin für Frank Azor, der 2019 zu AMD gewechselt war.

Die Aufgaben dürften dabei denkbar ähnlich sein: Azor sollte über seine Kontakte primär AMDs CPUs und GPUs in Komplett-PCs und Notebooks bringen. Liens Aufgabe ist es nun unter anderem, für eine Verbreitung der Arc-GPUs in Komplett-PCs und Notebooks zu sorgen. Die Stelle wurde offenbar neu geschaffen und nicht bloß neu besetzt. Lien ist Raja Koduri unterstellt, der als Executive Vice President die übergeordnete Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) leitet.

Keine Schließung in Sicht

In den vergangenen Monaten häuften sich Gerüchte und Spekulationen, dass Intel die Entwicklung eigenständiger Grafikchips wieder aufgeben könnte, nachdem die erste Generation alias Alchemist gefloppt ist. Die Erstlingsmodelle wie die Arc-A770-Grafikkarte haben insbesondere mit unausgereiften Treibern zu kämpfen.

Intel selbst heizte die Spekulationen mit einer angekündigten Umstrukturierung und Gesundschrumpfung an, in deren Rahmen manche unprofitablen Geschäftsbereiche abgeknipst werden sollen. Die AXG machte im vergangenen Quartal ein Minus von 378 Millionen US-Dollar.

Die Neuanstellung spricht nun gegen eine zeitnahe Schließung der GPU-Sparte. Im Ankündigungsbeitrag auf LinkedIn schrieb Lien: "Ich kann es kaum erwarten, das Intel-Arc-Grafikgeschäft mit diesem Weltklasseteam aufzubauen!" Entdeckt hat den Beitrag Tom's Hardware. Eine offizielle Mitteilung von Intel steht noch aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)