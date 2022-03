Alchemist: Intels erste Arc-GPU kommt im März

Intel reizt das versprochene Zeitfenster für die Vorstellung der ersten Arc-GPU aus: Am 30. März 2022 erscheint das erste Modell aus der Grafikfamilie Alchemist, die Arc A370M für schlanke Notebooks. Sie soll in 3D-Spielen etwa doppelt so schnell sein wie die integrierte Iris-Xe-Grafikeinheit der aktuellen Alder-Lake-Prozessoren (Core i-12000).

Der Vergleich stammt von Intels Leiterin der Visual Compute Group Lisa Pearce, jedoch hinkt dieser. Intel stellt ein Notebook mit dem Core i7-12700H, einer Arc A370M und einer Gesamtleistungsaufnahme von 40 Watt einem Modell mit Core i7-1280P und einer Gesamtleistungsaufnahme von 28 Watt gegenüber.

Das entspricht 100 Prozent mehr fps bei 43 Prozent mehr Energiebedarf in einem Intel wohlgesonnenen Vergleich – hier im Action-Shooter "Metro Exodus" (DirectX 12, 1920 × 1080 Pixel, Medium-Einstellungen). Bei einem fairen Vergleich würden beide Systeme mit der gleichen Thermal Design Power (TDP) laufen.

Die Treiber müssen reifen

Bei den Grafiktreibern senkt Pearce bereits die Erwartung. Im Fokus stehen zunächst Anwendungen, für die Intel die Hardware-Beschleunigung optimieren will: "Generell ist Software-Tuning entscheidend für die maximale GPU-Leistung, aber es wird einige Zeit dauern, bis wir unseren GPU-Stack für alle Anwendungen ausgereift haben. Um die Leistung heute zu beschleunigen, haben wir Techniken zur Anwendungsoptimierung (etwa Shader-Tuning) entwickelt, die sicherstellen, dass Top-Anwendungen ein großartiges Erlebnis bieten, während unser Compiler parallel dazu reift. Diese Optimierungen sind jetzt für die 'Top-50-Anwendungen' vorhanden und wir erweitern unsere Abdeckung zügig auf die 'Top 100'."

In Sachen Gaming will Intel künftig Listen teilen, wie viele Spiele in bestimmten Grafikeinstellungen flüssig mit Arc-GPUs laufen. In den kommenden Monaten erwarten wir allerdings primär Arc-Notebooks, die Hersteller für Content Creators und nicht fürs Spielen bewerben, so etwa Acer beim Swift X 16 mit Arc A370M.

Schnellere Intel-GPUs, darunter auch Desktop-Grafikkarten, folgen voraussichtlich im zweiten Quartal 2022. Der Vorstellung der Arc A370M widmet Intel derweil einen Stream am 30. März 2022 um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

(mma)