Intel-Grafikkarte Arc Pro: A60 übertrifft altes Topmodell deutlich

Intels Grafikkartenserie für kleine Workstations und Kreative bekommt Zuwachs. Die Intel Arc Pro A60 und Arc Pro A60M runden das Portfolio der vor allem sparsamen Einsteigerkarten nach oben hin ab. Dafür setzt Intel auf eine größere GPU und mehr Grafikspeicher.

Intel weist außerdem darauf hin, dass erste Arc-Pro-A40-Workstations von HP verfübar seien - angesichts der Vorstellung vor rund 10 Monaten im August 2022 eine stolze Verzögerung. Hoffentlich kommen die A60 und A60M etwas schneller beim Kunden an. Die Arc A60 soll in wenigen Wochen bei Distributoren erhältlich sein, die Arc A60M für den Einsatz in Notebooks braucht etwas länger. Sie kommt laut Intel erst in ein paar Monaten in mobilen Workstations von OEM-Partnern.

Außerdem validiert Intel die Arc A60 für den Einsatz im hauseigenen Nicht-mehr-Mini-PC NUC 13 Extreme "Raptor Canyon".

Anders als in den kleineren Arc Pro A30M bis A50 kommt bei der Arc A60 ein anderer Grafikchip zum Einsatz, der deutlich mehr Performance liefert. Zugunsten niedrigerer Leistungsaufnahme und leiserer Single-Slot-Kühlung wird auch er allerdings beschnitten.

Wie bei den kleineren Arc-Karten bedienen die DisplayPorts entsprechend viele Bildschirme mit bis zu 3840 × 2160 Pixeln und 60 Hertz (Hz). Alternativ sind auch zwei Bildschirme mit 5120 × 2160 Bildpunkten bei 120 Hz oder ein Display mit 5120 × 1440 Pixeln und 240 Hz möglich. Maximum sind zwei 8K-Displays (7680 × 4320 Pixel) bei 60 Hertz. Intels Arc Pro A-Modelle unterstützen auch Dolby-Vision-HDR-Wiedergabe.

Ebenso sind die integrierten AV1-Encoder mit von der Partie, die (nahezu) ohne Zutun der CPU Videos mittels bitratenschonendem und vor allem lizenzkostenfreien AV1-Codec umwandeln können – gut für Twitch-Streamer und Streamingdienste.

Technische Eckdaten: Intel Arc Pro Reihe









Grafikkarte Arc Pro A60 Arc Pro A60M Arc Pro A50 Arc Pro A40 Arc Pro A30M Herstellung, Transistoren TSMC N6 Shader-Einheiten 16 Xe-Cores (256 EUs) 16 Xe-Cores (256 EUs) 8 Xe-Cores (128 EUs) 8 Xe-Cores (128 EUs) 8 Xe-Cores (128 EUs) RT-Cores 16 16 8 8 8 XMX-Engines (KI) 256 256 128 128 128 Basis-/Turbotakt k.A. / k.A. GHz 1,3 / k.A. GHz 2,05 / k.A. GHz 1,55 / k.A. GHz 1,55 / k.A. GHz Rechenleistung (FP32) >8 TFlops? > 5,3 TFlops 4,8 TFlops 3,5 TFlops 3,5 TFlops Grafikspeicher 12 GByte 8 GByte 6 GByte 6 GByte 4 GByte Transferrate Grafikspeicher 384 GByte/s 256 GByte/s 192 GByte/s 192 GByte/s 112 GByte/s Display-Ausgänge 4x DP 2.0-ready (UHBR10) Laptop-spezifisch, bis zu 4 4x mDP 2.0-ready (UHBR10) 4x mDP 2.0-ready (UHBR10) Laptop-spezifisch, bis zu 4 Display-Auflösung 4x 4K60, 2x 8K60, 2x 5K120, 1x 5KW240 Systemschnittstelle PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Thermal Design Power 130 Watt 95 Watt 75 Watt 50 Watt 35-50 Watt Kühlung Single Slot, Full Height MXM Dual-Slot, Half-Height Single-Slot, Half-Height MXM Garantie 3 Jahre

(csp)