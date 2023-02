Intel-Probleme, neue deutsche Chip-Fab, RISC-V-Erfolg

Achtung, die Hacker rüsten auf! In der Ausgabe c't 5/2023 haben wir uns in Hacker-Shops umgesehen und 16 gefährliche und teils skurrile Hacking-Gadgets getestet, die Angriffe auf Rechner, Smartphones und WLAN zum Kinderspiel machen sollen. Außerdem erklären wir, wie ChatGPT viele Branchen umkrempeln wird, wie Sie es produktiv nutzen und an welche Spielregeln Sie sich dabei halten müssen. In krisenhaften Zeiten tritt die Kurzwelle wieder auf den Plan. Wir zeigen, wie Sie ohne Kabel oder Satelliten Sender auf der ganzen empfangen. Im Test behaupten sich sparsame Core-i-13000 CPUs und ein Linux für Gamer. Das und noch mehr lesen Sie in c't 5/23!