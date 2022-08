Intel-Prozessoren "Raptor Lake": Core i5-13400 soll eine 10-Kern-CPU werden

Intels nächste Desktop-Prozessorgeneration Core i-13000 alias Raptor Lake bringt die Effizienzkerne offenbar auch in die untere Mittelklasse. Der Core i5-13400 soll so ein Zehnkerner werden – mit einer Kombination aus sechs Performance- und vier Effizienzkernen, also mit 16 Threads (nur die P-Cores beherrschen Hyper-Threading). Ab dem Core i5-13500 soll zudem ein Upgrade auf acht Effizienzkerne anstehen.

Bei der aktuellen Alder-Lake-Generation gibt es erst ab dem Core i5-12600K Effizienzkerne. Weil Intel den Vollausbau mit jeweils acht Performance- und Effizienzkernen den Core-i9-Prozessoren vorbehält, muss sich bislang selbst der Core i7-12700K mit vier E-Cores begnügen.

Mehr E-Cores für fast alle CPUs

Als eine der größten Änderungen von Raptor Lake gilt die Verdoppelung der E-Cores auf bis zu 16, was feinere Abstufungen in den verschiedenen Leistungsklassen ermöglicht. Lediglich die Core-i3-CPUs sollen weiterhin ausschließlich vier P-Cores verwenden.

Eine Übersicht teilte "Extreme Player" auf der chinesischen Social-Media-Plattform Bilibili. Die genannten Revisionen deuten darauf hin, dass Intel für die kleineren Raptor-Lake-CPUs die bisherigen Alder-Lake-Dies weiterverwendet. Zuvor hatte "Extreme Player" zahlreiche Benchmarks mit Vorserien-CPUs veröffentlicht, was ihm Glaubwürdigkeit verleiht.

Angebliche Spezifikationen zu Raptor Lake (Quelle: Extreme Player) Prozessor P- + E-Cores / Threads Basistakt L3-Cache TDP Core i9-13900K 8 + 16 / 32 3,0 GHz 36 MByte 125 W Core i9-13900 8 + 16 / 32 2,0 GHz 36 MByte 65 W Core i7-13700K 8 + 8 / 24 3,4 GHz 30 MByte 125 W Core i7-13700 8 + 8 / 24 2,1 GHz 30 MByte 65 W Core i5-13600K 6 + 8 / 20 3,5 GHz 24 MByte 125 W Core i5-13600 6 + 8 / 20 2,7 GHz 24 MByte 65 W Core i5-13500 6 + 8 / 20 2,5 GHz 24 MByte 65 W Core i5-13400 6 + 4 / 16 2,5 GHz 20 MByte 65 W Core i3-13100 4 + 0 / 8 3,4 GHz 12 MByte 60 W

Fortschritt in der Mittelklasse

In den vergangenen fünf Jahren hat sich in Intels Core-i5-Klasse einiges getan: Anfang 2017 in der Kaby-Lake-Generation war der Core i5-7400 noch ein Vierkerner ohne Hyper-Threading. Der Nachfolger Core i5-8400 (Coffee Lake) stockte auf sechs CPU-Kerne auf. 2020 erschien der Core i5-10400 (Comet Lake) mit aktiviertem Hyper-Threading, also mit sechs Kernen und 12 Threads.

Die Hochstufungen kamen, als AMDs Ryzen-Prozessoren den Druck auf Intel erhöhten. Sollte der Core i5-13400 tatsächlich zum Zehnkerner werden, steht AMD unter Handlungsdruck. Die Zen-4-Generation soll mit dem Sechskerner Ryzen 5 7600X starten – traditionell bietet AMD in der Preisklasse unter 200 Euro zunächst Prozessoren aus der vorherigen Baureihe an.

(mma)