Intel Rocket Lake-S: Neue Desktop-Prozessoren noch Monate entfernt

Der Core i9-10900K soll bis mindestens März 2020 Intels schnellster Spielerprozessor bleiben. Die Nachfolgergeneration Core i-11000 alias Rocket Lake-S erscheint laut einem Bericht von Videocardz erst im März 2021 – zur IT-Messe CES wäre demnach bestenfalls mit einer Ankündigung zu rechnen. In Dokumenten, die heise online vorliegen, ist der kommende März ebenfalls vermerkt.

Intels nächsten Prozessoren laufen auf derzeitigen Mainboards mit 400er-Chipsätzen; manche Hersteller bewerben bereits die Eignung für PCI Express 4.0. Traditionell bringt Intel parallel zu neuen CPU-Generationen aber auch verbesserte Chipsätze für Mainboard-Neuauflagen, so auch von Videocardz vermerkt. Demnach könnten Nutzer mit B560-Platinen womöglich das DDR4-SDRAM übertakten, was derzeit nur mit Z490-Modellen funktioniert.

Maximal acht CPU-Kerne

Bisherigen Informationen zufolge stellt Rocket Lake-S ein auf 14-Nanometer-Technik portiertes Tiger-Lake-Design mit bis zu acht Willow-Cove-Rechenkernen, Xe-Grafik und 125 Watt Thermal Design Power (TDP) dar. Die Leistung pro CPU-Kern soll damit steigen, allerdings zulasten der maximalen Anzahl (8 statt 10). Intels übernächste Desktop-Prozessorgeneration, Alder Lake-S mit 10-nm-Technik, ist frühestens Ende 2021 zu erwarten.

AMD legt derweil vor: Neue Ryzen-Prozessoren mit Zen-3-Architektur will der Chiphersteller in Kürze vorstellen. Die Leistung pro Takt und damit pro Kern soll um ein gutes Stück steigen, was unter anderem 3D-Spielen zugutekäme – eine der letzten Intel-Bastionen. Selbst wenn Rocket Lake-S die Lücke wieder schließt, wartet AMD weiterhin mit 16 CPU-Kernen auf.

(mma)