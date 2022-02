Intel holt sich Chef-GPU-Architekten von AMD zurück

Intel hat sich einen hochrangigen Chipingenieur von AMD geschnappt. Rohit Verma hat im Januar 2022 als Lead Product Architect in Intels Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) angefangen, untersteht jetzt also wieder seinem früheren Chef der Radeon Technologies Group (RTG) Raja Koduri.

Rohit Verma war von Ende 2013 bis 2021 bei AMD tätig, zunächst als Fellow, dann als Senior Fellow – der höchste Firmenrang unterhalb der Chefetage. Er hielt sich stets im Hintergrund, war als Lead SoC Architect aber maßgeblich an der Entwicklung von GPUs für Desktop-Grafikkarten und Notebook-Grafikchips beteiligt, inklusive der aktuellen RDNA-2-Generation rund um die Baureihe Radeon RX 6000.

Für GPUs verantwortlich

Bei Intel übernimmt Verma nun eine ähnliche Rolle. Auch beim neuen Arbeitgeber leitet er die Entwicklung neuer eigenständiger Grafikchips innerhalb des "Visual Computing"-Teams, das sich um Desktop-Grafikkarten und Notebook-GPUs innerhalb der Arc-Serie kümmert (das Team für Server-Beschleuniger heißt Super Computing). Die Bekanntgabe erfolgte bislang lediglich über LinkedIn.

Verma kennt derweil nicht nur Koduri durch seine Zeit bei AMD, sondern auch den jetzigen Intel-Chef Pat Gelsinger von seiner früheren Zeit bei Intel. Denn schon von 1999 bis 2013 war Verma bei der Firma, zuletzt als Lead SoC Architect. Gelsinger hatte seinen Auftritt bei Intel von 1979 bis 2009, darunter fünf Jahre als Chief Technology Officer (CTO), bevor er sich ab 2005 speziell um die Server-Sparte rund um Xeon-Prozessoren kümmerte.

Lesen Sie auch Pat Gelsinger und Intel: Nun wächst zusammen, was zusammen gehört

Bereits vor seinem Antritt als CEO begann Gelsinger Anfang 2021, frühere Weggefährten zu Intel zurückzuholen. Inzwischen wurde fast die komplette Führungsetage ausgetauscht.

(mma)