Intel zeigt Arc A750 Grafikkarte: Etwas schneller als Nvidias GeForce RTX 3060

Intel hat einen Ausblick auf die Leistungsfähigkeit seiner Arc A750 Desktop-Grafikkarte gegeben. Auf Basis einiger Benchmark-Resultate soll dieses Alchemist-Modell bis zu 17 Prozent schneller sein als Nvidias GeForce RTX 3060. Allerdings gibt Intel zu, dass dieses Performance-Niveau nicht in allen Spielen erreicht wird. Während eine leistungsfähigere Arc A770 auch noch kommen soll, hat Intel die Planung eines Arc A780 High-End-Modells dementiert.

In einem Video zeigt Intel die Arc A750 Desktop-Grafikkarte in einem Benchmark des Spiels Cyberpunk 2077. Bei einer Auflösung von 2560x1440 Bildpunkten und hohen Bildqualitätseinstellungen erreicht die A750 rund 60 Bilder pro Sekunde, was gemeinhin als "flüssig spielbar" gilt. Dazu vergleicht Intel die A750 mit einer GeForce RTX 3060 in vier weiteren Spielen, zeigt aber nur ein paar Zahlen.

Demnach ist Intels Desktop-Grafikkarte zwischen 6 und 17 Prozent schneller als Nvidias Gaming-Grafikkarte GeForce RTX 3060, die bereits vor mehr als einem Jahr in den Handel kam. Gleichzeitig schränkt Intel ein, dass es sich hier um einige ausgewählte Benchmarks handelt, die gut auf den Arc-Grafikkarten und der zugrunde liegenden Alchemist-Architektur laufen. Die Ergebnisse dürften mit anderen Spielen unterschiedlich ausfallen, aber Intel will zeigen, was die Arc-Grafikkarten mit der richtigen Software leisten können.

Intel Arc A750 vs. Nvidia GeForce RTX 3060 Benchmarks (Bild: Intel)

Intels Grafikkarten kommen als Arc 3, Arc 5 und Arc 7, wobei die 3er-Serie bereits in Notebooks erhältlich ist und die 7er die höchste Gaming-Performance aufweisen sollen. Spezifikation der A750 Grafikkarte nannte Intel auch jetzt noch nicht, aber es handelt sich nicht um das Topmodell. Eine A770 ist ebenfalls vorgesehen und wurde übers Wochenende bereits in einem Video eines bekannten YouTubers präsentiert, aber ebenfalls ohne Details und sogar ohne Leistungsangaben oder sie in Aktion zu demonstrieren.

Intel: "Es gab nie eine Arc A780"

Zudem gab es Gerüchte um ein Arc A780 High-End-Modell, das sogar mit einer GeForce RTX 3070 konkurrieren könnte, aber diese hat Intel nun entschieden zurückgewiesen. Nach Aussage von Intels Grafik-Marketing-Manager Ryan Shrout gibt es keine Arc A780 und diese Grafikkarte war auch nie geplant.

Intels Arc Desktop-Grafikkarten haben sich immer weiter verspätet, aber A750 und A770 sollen noch im Laufe dieses Sommers erscheinen, wie Intel betont. Intel kommt inzwischen in Bredouille, denn mit einer Vorstellung der Desktop-Grafikkarten im späten Sommer oder Herbst rutscht die Firma in das Zeitfenster von AMDs Baureihe Radeon RX 7000 und Nvidias GeForce RTX 4000, die noch dieses Jahr erwartet werden.

(fds)