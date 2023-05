Intelligente Flächennutzung: Freiburg überdacht Messe-Radweg mit Solarplatten

Trocken und klimafreundlich: Auf 300 Metern Radweg erzeugt Photovoltaik Energie im urbanen Raum. Die Stadt Freiburg will so Vorreiter in der Energiewende sein.

Solardach-Radweg in der Freiburger Madisonallee (Bild: badenova)