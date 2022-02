Intels Bitcoin-Mining-System: Schlechter als die der Konkurrenz

Intels Hardware zum Schürfen von Kryptowährungen soll die energieeffizienteste am Markt werden. Zumindest im ersten Versuch rund ums Bitcoin-Mining gelingt das aber noch nicht, wie Intels Präsentation International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 2022 offenbart: Das Bonanza Mine getaufte System ist langsamer und ineffizienter als Konkurrenzprodukte.

In einem System koppelt Intel insgesamt 300 anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) aneinander, die nichts anderes machen, als SHA-256-Hashes zum Bestätigen von Bitcoin-Blöcken zu berechnen. Die ASICs sind auf vier Mainboards verteilt und werden von einem programmierbaren Logikchip (FPGA) gesteuert. Intel nutzt die mit 14,16 mm² winzig kleinen ASICs als Testvehikel für die eigene 7-Nanometer-Fertigung (Intel 4 genannt).

Schlechte Effizienz im Vergleich

Intel nennt eine Effizienz von 54,8 Joule pro Terahash, abgeleitet von der Mining-Leistung eines einzelnen ASICs (137 Gigahashes/s bei 355 mV Spannung und einer Leistungsaufnahme von 7,5 Watt). Ein gesamtes System kommt in dieser "Balanced"-Konfiguration auf 2293 Watt Leistungsaufnahme und 40,4 Terahashes/s. An einer Stelle merkt Intel auch 3600 Watt an, was allerdings eine unterirdische Effizienz von 90 Joule/Terahash ergäbe.

Zum Vergleich einige Konkurrenzprodukte etablierter Hersteller:

Bitmain Antminer S19j Pro: 104 Terahashes/s, 3068 Watt, 29,5 Joule/Terahash



Bitmain Antminer S19 XP: 140 Terahashes/s, 3010 Watt, 21,5 Joule/Terahash (Auslieferung frühestens ab Oktober 2022)



Canaan Avalon A12: 90 Terahashes/s, 3420 Watt, 38 Joule/Terahash



MicroBT Whatsminer M30s++: 112, Terahashes/s, 3472 Watt, 31 Joule/Terahash

So wundert es nicht, dass die ersten Großkunden auf Intels zweite Generation von Bitcoin-Minern mit hoffentlich höherer Effizienz warten.

Interessant könnten die Erkenntnisse aus der ASIC-Entwicklung künftig aber auch für CPUs und GPUs sein, denn die Bonanza-Mine-Chips arbeiten mit extrem niedriger Spannung, testweise sogar mit nur 290 Millivolt. Desktop-Prozessoren wie der Core i9-12900K benötigen dagegen selbst ohne Last mehr als 700 Millivolt.

(mma)