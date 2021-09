Intensivtrainings für erfolgreiches Online-Marketing von Rheinwerk

Der Rheinwerk Verlag richtet am 26. und 27. Oktober 2021 drei Trainings zum Thema Online-Marketing aus. Konkret geht es um die Themen SEO, Texten und Storytelling sowie die Bewerbung auf Facebook und Instagram. Den Lesern von Heise Online wird hierfür ein gesonderter Rabatt eingeräumt.

Die Online-Marketing-Trainings werden von den Experten Jascha Hilz und Niko Oerter, Daniela Rorig und Stefan Huber sowie Florian Litterst und Jan Stranghöner gehalten, die an den zwei Tagen ihr Wissen teilen und die Moduleinheiten der drei Seminare an die konkreten Bedürfnisse der Teilnehmenden anpassen.

SEO, Texten, Facebook-Ads: Die Qual der Wahl

Das sind die konkreten Themen der Seminare:

Wer für die Website eines Unternehmens verantwortlich ist und die Suchmaschinenoptimierung stärker in den Fokus rücken möchte, bekommt von Jascha Hilz und Niko Oerter wertvolle Tipps, wie man am besten anfängt. Die Besucher und Besucherinnen des Seminars lernen, wie sie eine SEO-Strategie für ihr Unternehmen entwickeln und die Website auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden ausrichten.

Im Online-Seminar "Texten und Storytelling" von Daniela Rorig und Stefan Huber stehen wirkungsvolle Texte im Mittelpunkt: Was macht sie aus und wie verleiht man ihnen einen unverwechselbaren Charakter. An zweiten Tag wird das neu erlernte Handwerkszeug um Storytelling-Aspekte ergänzt, mit denen sich Texte in gute Geschichten einbetten lassen.

Im Online-Seminar "Facebook und Instagram Advertising für Starter" teilen Florian Litterst und Jan Stranghöner ihre Erfahrungen aus zahlreichen Projekten und Trainings, damit die Teilnehmenden ihr Budget im Griff haben und auch wirklich die richtige Zielgruppe erreichen. Sie erhalten einen schnellen, gut verständlichen Einstieg mit ganz viel Praxis.

Intensive Betreuung durch limitierte Teilnehmerzahl

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können an jedem der zweitägigen Seminare per Browser über das Webkonferenzsystem BigBlueButton teilnehmen. Aufgrund der limitierten Teilnehmeranzahl von 15 Plätzen pro Online-Seminar sind die Trainerinnen und Trainer in der Lage, auch konkret auf Fragen und Wünsche einzugehen.

Heise-Leser bekommen das Ticket für 530 Euro (statt jetzt regulär 590 Euro, alle Preise zzgl. 19 Prozent MwSt.). Hierfür müssen sie den Gutscheincode "HeiseNT" bei der Buchung angeben. Weitere Informationen finden sich auf der Produkt-Website.

[Anmerkung: Der Rheinwerk Verlag als Veranstalter der Seminare ist Teil der Heise Gruppe.]

(ane)