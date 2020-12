Interaktive KI-Karte: Über 700 KI-Start-ups aus Deutschland sichtbar gemacht

Die Initiative KI Park Deutschland hat eine interaktive Landkarte veröffentlicht, die einen Überblick über KI-Anwendungen deutscher Start-ups schaffen soll. Darauf finden sich über 700 Firmen, die künstliche Intelligenz einsetzen. Die Initiative will damit Starthilfe beim Kontakt zwischen Unternehmen, Start-ups, Wissenschaft und Politik geben, indem gemeinsame KI-Projekte leichter auf den Weg kommen.

Nutzer können aus unterschiedlichen Suchmöglichkeiten auswählen. Beispielsweise lässt sich nach Schlüsselwörtern wie Innovation oder Auto suchen. Daneben besteht die Möglichkeit, feiner zu filtern, etwa nach Anwendungsbereichen wie Forschung und Entwicklung, Personalwesen oder Finanzen und Controlling.

Hotspots aufdecken

Zusätzlich gibt die KI-Karte Auskunft darüber, in welchem Bundesland sich die meisten Start-ups mit KI-Anwendungen tummeln oder wo KI-Cluster in den Bundesländern entstanden sind. KI-Start-ups vom Freiberufler bis zum 2,5 Milliarden Euro schweren Einhorn seien über das ganze Bundesgebiet verteilt, schreiben die Initiatoren. Zusätzlich deckt die Karte KI-Ballungsgebiete auf, in Berlin etwa häufen sich derzeit mit 202 die meisten Start-ups.

"Wir fördern die Vernetzung von Start-ups mit Unternehmen aus der Industrie, dem Mittelstand und dem öffentlichen Sektor, um einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu leisten", erklärt Olly Salzmann, Geschäftsführer vom KI Park Deutschland. Hintergrundberichte über die Macher und Denker hinter den Start-ups sollen die KI-Karte zukünftig regelmäßig ergänzen.

(csc)