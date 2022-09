Internationale Agile-Konferenz: Letzte Tickets für Flight Levels Day verfügbar

Der zweite Flight Levels Day bildet gleichzeitig die erste internationale Ausgabe der Online-Konferenz. Am 10. Oktober 2022 haben die Veranstalter heise Developer, dpunkt.verlag und der Kooperationspartner Flight Levels Academy weltweite Flight-Levels-Expertinnen und -Experten geladen, um ihr Wissen mit Interessierten mit und ohne Vorkenntnisse zu teilen. Sowohl für den Konferenztag als auch für vor- und nachgelagerte Workshops sind noch Tickets verfügbar. Wer mit seinem Team teilnimmt, kann von Gruppenrabatten profitieren.

Business Agility verlangt nach Zusammenarbeit

Auf der Konferenz können Führungskräfte, Product Manager oder Agile Coaches wertvolle Erfahrungen sammeln, um das Konzept der Flight Levels im eigenen Unternehmen einzusetzen. Sechs Vorträge und zwei Paneldiskussionen zeigen, was den Weg zur Business Agility ausmacht und welche Rolle dabei die Zusammenarbeit von Teams spielt und wie sich die agile Implementierung auch in großen Unternehmen in die Tat umsetzen lässt. Dabei können sie von praktischen Erfahrungen der Speaker im Einsatz von Flight Levels profitieren, und auch die Flight-Levels-Pioniere Klaus Leopold und Sigi Kaltenecker stehen den Teilnehmenden Rede und Antwort.

Das Programm hat neben zwei Expertenpanels, vier Reflexions-Sessions und einer Abschlussdiskussion folgende Themen zu bieten:

Videoaufzeichnungen inklusive

Der Preis für ein Konferenzticket beträgt 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt). Ein Workshop-Ticket für einen der halbtägigen Workshops lässt sich für 349 Euro erwerben. Wer mit seinem Team teilnimmt, erhält im Ticket-Shop automatisch Rabatte: ab 5 Personen 15 % und ab 10 Personen 25 %. Ein Konferenzticket berechtigt zudem zum Zugriff auf die Aufzeichnungen der Vorträge des Flight Levels Day 2021 und 2022 sowie weiteren Vorteilen.

Weitere Informationen sind auf der Website, dem dort abonnierbaren Newsletter sowie dem Twitter-Kanal der Veranstalter zu finden.

(mai)