Interner Ausfall: Videospielplattform Roblox seit Tagen offline

Die stark frequentierte Online-Videospielplattform Roblox kämpft seit Tagen mit einem Totalausfall ihres Angebots. Am frühen Freitagmorgen (nach mitteleuropäischer Zeit) trat die Störung erstmals auf, zahlreiche Spieler meldeten, dass die Plattform nicht nutzbar sei. Inzwischen will das Unternehmen die Ursache gefunden haben und arbeitet an der Wiederherstellung – sicher sei zumindest, dass es keine äußeren Einflüsse (wie einen Angriff) gegeben habe.

Interne technische Probleme

Auf einer separaten Status-Website informiert Roblox über den Verlauf und die Auswirkungen des Ausfalls. Demnach sind die Website, sämtliche Dienste und Apps und damit auch alle Teilnehmer und Erbauer der Spiele betroffen. Auch auf Twitter gab die Firma Auskunft über den Stand der Dinge, nannte aber keine Details. Die Ursache für die Probleme sei demnach ein "interner Ausfall", an dessen Behebung man – wie üblich "rund um die Uhr" und mit Hochdruck – bereits arbeite. Man könne ausschließen, dass jemand von außen eingedrungen sei, bestätigte Roblox gegenüber The Verge.

Auch sei die Werbeaktion einer Schnellrestaurantkette nicht der Auslöser des Ausfalls, wie manche Nutzer auf Twitter spekuliert hatten. Bei der Werbeaktion sollten in der Spielwelt Gutscheine für gefüllte Weizentortillas im Wert von einer Million US-Dollar vergeben werden – die Aktion begann kurz vor dem Roblox-Ausfall.

Roblox (zusammengesetzt aus Robot und Blocks) ist eine Online-Plattform für offene Spiele, die teils von Nutzern selbst gestaltet und für andere freigegeben werden können. Innerhalb der Spiele lassen sich über eine Digitalwährung Einkäufe tätigen; die Währung kann auch in echtes Geld umgetauscht werden. Das im kalifornischen San Mateo beheimatete Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat vor allem während der Pandemie enormen Zulauf an Kundschaft erhalten. Vor allem Kinder und Jugendliche nutzen das Angebot. Inzwischen sollen sich dort täglich mehr als 40 Millionen Spieler vergnügen, von denen etwa die Hälfte unter 13 Jahre alt sind, schreibt The Verge.

Im März dieses Jahres gelang Roblox ein erfolgreicher Börsengang an der Wall Street. Gleich zu Beginn des Handels stand der Aktienpreis 43 Prozent über dem zuvor festgelegten Referenzpreis. Das sicherte Roblox schließlich eine beachtliche Gesamtbewertung von gut 45 Milliarden US-Dollar (39 Millionen Euro).

(tiw)