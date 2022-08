Internet Security Days 2022 mit praxisnahen Workshops und Netzwerkoptionen

Bei ihrer zwölften Auflage werden die Internet Security Days (ISD) ein Rahmenprogramm mit vielen Chancen zur Netzwerkpflege bieten. Die vom eco, Verband der Internetwirtschaft, in Kooperation mit heise Academy am 29. und 30. September 2022 im Phantasialand Brühl ausgerichtete Veranstaltung will es IT-Sicherheitsexperten, Sicherheitsverantwortlichen und Anwenderunternehmen ermöglichen, alte Kontakte zu pflegen und neue Verbindungen zu knüpfen.

Ein entsprechendes Rahmenprogramm mit Workshops und Abendevent wurde nun angekündigt. Beispielsweise gibt es fünf zweistündige Workshops mit Fokus auf praktischen Übungen. In kleinen Gruppen erarbeiten die Teilnehmenden, wie sich die E-Mail-Zustellbarkeit sichern und Identitätsmissbrauch verhindern lässt. Mit Lego Serious Play wird in einem anderen Workshop ein Moderationswerkzeug für Teammission, Sounding-Board-Methode und Planungsrunden vorgestellt. Cybervorfälle aus Versicherungssicht behandelt ein drittes Seminar. "Hacking Gamification – From Zero to Admin Pwned" lautet der Titel eines weiteren Workshops. Schließlich gibt es noch einen IT-Forensik-Readiness-Workshop darüber, wie man Angreifern verdeckt auf die Spur kommt.

Internet Security Night vor spannender Kulisse

Beim Abendevent nach dem ersten Veranstaltungstag bekommen die rund 300 erwarteten Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen außergewöhnlichen Rahmen, um Gespräche über aktuelle Bedrohungen und Sicherheitsstrategien fortzusetzen. Die sogenannte Internet Security Night findet im Themenbereich Deep in Africa statt. Hier steht den Gästen mit dem Inverted Coaster Black Mamba eine der beliebtesten Achterbahnen des Phantasialands exklusiv zur Verfügung, und das ohne lange Anstehzeiten.

Schon früher im Jahr war das Programm der etablierten IT-Security-Konferenz angekündigt worden. Die Besucher und Besucherinnen erwarten rund 40 Vorträge, Keynotes und Panel-Diskussionen, die einen repräsentativen Überblick über die derzeitige Situation bei IT-Sicherheitsthemen bieten.

Als Mitglied Vorteile

Mit der Buchung eines Tickets zu den ISD 2022 lassen sich die limitierten Workshop-Plätze dazubuchen. Die Teilnehmenden erhalten zusätzliche Workshop-Unterlagen sowie auf Wunsch eine Teilnahmebestätigung. Mitglieder von eco und EuroCloud erhalten 50 Prozent Rabatt.

Weitere Informationen finden sich auf der Website

