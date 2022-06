Internet of Things: Microchip stellt 8Bit-Entwicklungsboard für 5G-Netze her

Für die drahtlose Schmalband-Vernetzung von Sensoren und Aktoren stellt Microchip nun ein Entwicklungsboard auf Basis des AVR128DB48-Mikrocontrollers her. Das Board arbeitet im 5G-Netz und soll damit Lücken in LoRa-Netzwerken schließen.

Das 8-Bit-Board bietet unter anderem sechs analoge Eingänge, sieben digitale IO-Pins sowie eine I2C- und zwei serielle Schnittstellen. Per I2C auslesbare Temperatur- und Farbsensoren sitzen bereits auf der Platine. Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-C-Buchse oder einen Akku (3,7V Lithium). Die Ladeelektronik ist auf der Platine im Adafruit-Feather-Format vorhanden. MItgeliefert wird eine externe Funkantenne.

Das 5G-Entwicklungs-Board von Microchip

SIM-Karte gehört zum Board

Der Datenaustausch erfolgt über die Cloud des Herstellers, eine entsprechende SIM-Karte für den Funknetz-Zugang gehört zum Board. Sie ist 90 Tage lang gebührenfrei und erlaubt in dieser Zeit bis zu 150 Megabyte Datentransfer.

Das Board wird über die Arduino-IDE programmiert. Die erforderlichen Bibliotheken und Beispielprogramme stehen über ein GitHub-Repository bereit. Damit ist beispielsweise der Datenaustausch über HTTPS und MQTT an gängige Smarthome-Systeme möglich. Eine ausführliche Dokumentation der Platine steht online bereit.

Das Entwicklungsboard ist für 60 US-$ direkt beim Hersteller erhältlich. (hgb)