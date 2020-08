Investoren: Warren Buffett hält fast 115 Milliarden US-Dollar in Apple-Aktien

Die Apple-Aktie steigt weiter – gestern erneut um 2,2 Prozent. Derzeit hat der Konzern einen Börsenwert von 2,02 Billionen US-Dollar. Das hat auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Portfolios eines Großaktionärs des Konzerns. Der Milliardär und einstige reichste Mann der Welt, Warren Buffett, besitzt nun über 115 Milliarden Dollar in Apple-Aktien. Das heißt, dass gut ein Viertel seines Gesamtbesitzes – beziehungsweise der seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway –, aus Apple-Anteilsscheinen besteht.

Viel Geld in Bar

Da Berkshire Hathaway weiterhin große Geldmengen in Form von Barmitteln lagert – rund 150 Milliarden Dollar –, bedeutet dies, dass Apple sowie Cash über die Hälfte des Marktwertes der Buffett-Investmentfirma ausmachen, der aktuell bei rund 500 Milliarden liegt. Dabei soll der Rest der Investitionen, die die Firma getätigt hat – etwa in Coca Cola oder Banken wie Goldman Sachs –, weniger als 240 Milliarden Dollar wert sein, schreibt das Wirtschaftsblog BusinessInsider – obwohl dort im vergangenen Jahr Umsätze von mehr als 250 Milliarden Dollar generiert wurden.

Angst davor, dass Berkshire Hathaway jetzt so stark von Apple abhängt, scheinen Buffett und sein Team nicht zu haben. Zuletzt hatte der Investor im Februar das Geschäft des iPhone- und Mac-Produzenten in den höchsten Tönen gelobt. "Es ist wahrscheinlich das beste Business, das ich auf der Welt kenne", sagte er gegenüber einem amerikanischen Börsensensor Der mittlerweile fast 90jährige Investor galt lange Zeit als skeptisch, was die Investments in den Technikmarkt anbetritt.

Gute Quartalszahlen

Apple hat in den letzten Monaten einen hervorragenden Lauf an der US-Technikbörse NASDAQ. Die Aktie legte in diesem Jahr um fast 60 Prozent zu, da die Märkte glauben, dass Apple die Corona-Krise gut überstanden hat. Das Unternehmen überraschte zuletzt mit sehr ordentlichen Quartalszahlen und konnte etwa vom Trend zum Homeoffice profitieren. (bsc)