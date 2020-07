Italien: Staat wieder als Autobahnbetreiber?

Die italienische Regierung will Autostrade per l'Italia als größten Autobahnbetreiber des Landes unter staatliche Kontrolle stellen. Bei dem Umbau soll das öffentliche Kreditinstitut Cassa Depositi e Prestiti einsteigen. Rund zwei Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke in Genua fasste das Kabinett am Mittwoch (15. Juli 2020) diesen Beschluss. Als Ergebnis würde die Benetton-Familie in der Betreibergesellschaft zurückgedrängt. Ein Preis für den Verkauf der Anteile wurde nicht genannt. Bisher hält die Industriellenfamilie über die von ihr kontrollierte Gruppe Atlantia rund 88 Prozent von Autostrade per l'Italia, kurz ASPI.

An Autostrade per l'Italia ist auch der Allianz-Versicherungskonzern über Appia Investments beteiligt. Eine Sprecherin in München wollte sich zu der Entwicklung auf Anfrage nicht äußern. Regierungschef Giuseppe Conte kündigte an, alles werde „in den kommenden Tagen in eine transparente Vereinbarung“ münden. Der Betreiber von rund 3000 Autobahnkilometern war vor gut 20 Jahren privatisiert worden.

Die Mauteinnahmen gelten bei vielen als lukrativ. Andere Experten argumentieren, ASPI habe die besten Tage hinter sich. Es gibt schon länger Kritik am Zustand des Netzes und an zu geringen Investitionen. ASPI weist das zurück. Beim Einsturz der Morandi-Brücke im August 2018 waren 43 Menschen gestorben. Seither gärt ein politischer Streit über die Verantwortung, bei dem Rom mit dem Entzug der Konzession drohte.

Weniger Maut, höhere Investitionen

Der Hauptteil des Vertrags mit ASPI läuft bis zum Jahr 2038. Bei einem Widerruf drohten Vertragsstrafen in Milliardenhöhe. Der in einer langen Nachtsitzung gefasste Beschluss sieht eine Senkung der Mautgebühren, höhere Investitionen in Straßen, Brücken und Tunnel sowie verschärfte Kontrollen vor. Der Betreiber ASPI hatte vieles davon in Schreiben an die Regierung angeboten.

Industrieminister Stefano Patuanelli sagte am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Ansa, der Abgang der Benettons und der Eintritt des Staates erforderten Verfahren, „die sich über ein Jahr erstrecken dürften“. Bis September solle die Kontrolle übergeben sein. Nach Medienberichten soll sich Mehrheitseigner Atlantia schrittweise zurückziehen. Die Benettons würden zunächst weiter einen kleinen Anteil halten. Bei der Cassa Depositi e Prestiti (Rom) sollten bald mehr als 50 Prozent liegen. Alternativ bot Atlantia an, die gesamte ASPI-Beteiligung schnell an die staatliche Bank und institutionelle Anleger zu verkaufen, hieß es. Das Autobahnunternehmen könnte nach Angaben der Regierung im Umbauprozess auch an die Börse gehen.

(mfz)