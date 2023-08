JBLs WLAN-Lautsprecher : Alexa und Google Assistant simultan nutzbar

Anzeige

JBL bringt im Rahmen seiner "Authentics"-Serie am 15. September zwei neue WLAN-Lautsprecher (mit Bluetooth-Unterstützung) heraus. Der "Authentics 500", der portable "Authentics 300" und der Authentics 200" heben sich durch ein Feature von der Masse ab: Sie unterstützen sowohl Amazons Sprachassistentin Alexa als auch den Google Assistant – und zwar als erstes Produkt dieser Gattung überhaupt – parallel.

In der Praxis bedeutet das laut JBL, dass man als Nutzer nach der Einrichtung (über die "JBL One"-App) nahtlos zwischen den beiden Sprachassistenten wechseln kann: Je nachdem, ob man den Geräten "Alexa" oder "Hey Google" als Aktivierungswort zuruft, reagiert das jeweils angesprochene System. Die Idee dahinter ist, so die unterschiedlichen Fähigkeiten beider Assistenten einsetzen zu können – also beispielsweise einen Musikdienst zu nutzen, der nur auf eine Plattform verfügbar ist, und mit dem anderen ein Gerät zu steuern, das sich lediglich darüber ins Smart Home einbinden lässt.

Damit sich Nutzer nicht daran erinnern müssen, über welchen Dienst Musik, Timer, Erinnerungen oder Alarme gestartet beziehungsweise eingerichtet haben, nutzen die neuen JBL-Lautsprecher sogenannte universellen Gerätebefehle (UDCs). Dies bedeutet, dass die Dienste übergreifend funktionieren. So können Nutzer beispielsweise Alexa bitten, einen Timer einzustellen, und Google Assistant bitten, ihn zu stoppen, wenn er losgeht – oder umgekehrt.

Die neuen JBL-Lautsprecher (hier der Authenics 200) lehnen sich im Design an JBLs legendären L100-Lautsprecher aus den 1970er-Jahren an. (Bild: JBL)

Weiterhin nutzen Amazon und Google in den Geräten das sogenannte "MAX Toolkit", das dafür sorgt, dass die beiden Assistenten nicht übereinander sprechen. Nutzt eine Familie also etwa den Lautsprecher als Gemeinschaftsgerät im Wohnzimmer und setzt einen Timer über Google Assistant, so hält sich Alexa mit der Beantwortung einer Frage zunächst zurück, die gestellt wird, wenn der Timer gerade losbimmelt.

Anzeige

Der Authentics 500 ist mit drei 1-Zoll-Hochtöner und drei 2,75-Zoll-Mitteltieftöner ausgestattet, ein 6,5-Zoll Downfiring-Subwoofer soll zudem für satte und präzise Bässe sorgen. Das 3.1-Kanalsystem erreicht laut Hersteller 270 Watt Leistung und sorgt in Verbindung mit Dolby Atmos für ein multidimensionales Klangerlebnis. Der Authentics 200 ist mit einem Paar 1-Zoll-Hochtönern und einem 5-Zoll-Breitband-Tieftöner ausgestattet, die durch einen nach unten abstrahlenden 6-Zoll-Passivradiator ergänzt werden. Zum portablen Authentics 300 gab JBL bislang nur bekannt, dass er mit einem Akku für acht Stunden Musikgenuss sorgen soll.

Musik-Streaming unterstützen die WLAN-Lautsprecher über AirPlay, Alexa Multiroom Musik, Spotify Connect und Chromecast built-in. Mit mehreren Geräten im Haus lässt sich wahlweise individuelle Musik in den einzelnen Räumen oder dieselbe Musik im ganzen Haus abspielen. Dank automatischer Kalibrierung bei jedem Einschalten sollen die Lautsprecher dabei ihren Klang an das jeweilige Zimmer anpassen. Mit den vollständig anpassbaren EQ-Einstellungen der zugehörigen App sollen Musikfans das Hörerlebnis zudem vollständig personalisieren können.

Alle drei Modelle sollen am 15. September auf den europäischen Markt kommen. Der Authentics 500 mit Dolby Atmos wird zu einem Listenpreis von 630 Euro angeboten, der Authentics 300 für 430 Euro und der Authentics 200 für 330 Euro. Die Lautsprecher der Serie bestehen laut Hersteller aus vollständig recyceltem Stoff sowie 85 Prozent recyeltem Kunststoff und 50 Prozent recyceltem Aluminium. (nij)