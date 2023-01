Jackery Solar Generator Pro: Powerstation mit bis zu 3000 Watt Leistung

Große Akkus auf Rollen, sogenannte Powerstations, gibt es mittlerweile von zahlreichen Herstellern. Mit Jackery stellt eines dieser Unternehmen auf der CES 2023 in Las Vegas sein neues Top-Modell vor, den Solar Generator 3000 Pro.

Die 28,5 Kilogramm schwere Powerstation, die mit Handgriff und zwei Rollen bewegt werden kann, besitzt eine Kapazität von 3024 Wattstunden. Die Ausgangsleistung von bis zu 3000 Watt ist auch für viele energiehungrige Gerätschaften ausreichend. Kleingeräte lassen sich über vier USB-Anschlüsse mit Power Delivery 3 mit maximal mit Strom versorgen. Der Solar Generator 3000 Pro verträgt Frost bis -20 Grad Celsius. Ein LCD-Monitor informiert über den Status der Powerstation sowie den gewählten Betriebsmodus.

Zum Aufladen kann man die Powerstation einfach an die Steckdose hängen, laut Hersteller soll sie so in zweieinhalb Stunden voll aufgeladen sein. Alternativ versorgt man den Solar Generator 3000 Pro über ein Solarmodul mit Strom. Davon können bis zu sechs Stück zu je 200 Watt zusammengeschaltet werden. Optimale Sonneneinstrahlung vorausgesetzt, soll der Solar Generator 3000 Pro damit in drei bis vier Stunden von Null auf Hundert kommen. Das Gebläse für die aktive Kühlung bleibt mit einem maximalen Geräuschpegel von 30 dB auf einem niedrigen Niveau, auch in der Nähe dürfte die Powerstation das Gehör so nicht allzu stark strapazieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

Powerstation mit bis zu sechs Solarmodulen im Paket

Der Hersteller gewährt auf den Solar Generator 3000 Pro eine Garantie von fünf Jahren. Wie teuer die neue Powerstation wird und wann man sie in Deutschland kaufen kann, hat Jackery noch nicht verkündet. Der bereits erhältliche und etwas schwächere Solar Generator 2000 Pro kostet derzeit je nach Anzahl der Solarmodule – die Pakete beinhalten ein, zwei oder sechs passende Module – zwischen 2900 und 6200 Euro. Die größere Variante dürfte preislich darüber liegen. Den Einstieg stellt der Solar Generator 500 dar, für den Jackery mit Solarpanel knapp 950 Euro verlangt.

(sht)