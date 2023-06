"Jagged Alliance 3", "Remnant II": Neue PC-Spiele im Juli 2023

Der Spiele-Sommer startet mit ziemlich heißen Highlights: Die SciFi-Serie "The Expanse" bekommt mit "The Expanse: A Telltale Series" ein Videospiel-Prequel. Darüber hinaus soll "Remnant II" die beliebte Mischung aus Soulslike und Shooter fortsetzen, während "Jagged Alliance" nach rund 24 Jahren mit einem dritten Teil aufwartet.

Jagged Alliance 3

Am 14. Juli 2023 geht mit "Jagged Alliance 3" der langersehnte Nachfolger des erfolgreichen Taktik-RPGs "Jagged Alliance 2" aus dem Jahr 1999 an den Start. "Jagged Alliance 3" findet im Land Grand Chien statt. Das Land befindet sich im Chaos, nachdem der gewählte Präsident verschwindet und die paramilitärische Gruppe "Legion" die Kontrolle übernimmt. Die Familie des Präsidenten heuert daraufhin eine Gruppe erfahrener Söldner an, die den Präsidenten finden und die Ordnung wiederherstellen soll. In "Jagged Alliance 3" lassen sich aus einer Vielzahl von Söldnern mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Eigenarten und Geschichten Mitstreiter für die eigene Gruppe wählen. Während der Reise durch das Land Grand Chien, trifft man auf neue Charaktere, verdient Geld, erweitert sein Team und trifft Entscheidungen, die das Schicksal des Landes bestimmen.

Trailer zu "Jagged Alliance 3" (Quelle: THQ Nordic)

Das Spiel bietet umfangreiche rundenbasierte Kämpfe, bei denen die eigene Söldner-Truppe immer wieder auf die Probe gestellt wird. Waffen und Ausrüstung warten darauf geplündert, geborgen und modifiziert zu werden und für die eigenen Söldner lassen sich spezielle Fertigkeiten auswählen. Spieler entscheiden über das Schicksal von Grand Chien in einer offenen Rollenspielwelt, indem sie Gebiete kontrollieren, Einheimische ausbilden, mehrere Gruppen befehligen und sich gegen feindliche Truppen in einer dynamischen Welt verteidigen. "Jagged Alliance 3" bietet außerdem einen Online-Koop-Modus, der es ermöglicht, die Kampagne gemeinsam mit Freunden zu spielen. Das Spiel wird von dem Entwicklerstudio Haemimont Games entwickelt, das unter anderem für "Tropico" bekannt ist.

Remnant II

"Remnant II" ist die Fortsetzung des Bestsellers "Remnant: From the Ashes und erscheint am 25. Juli 2023. In diesem Soulslike müssen sich die Überlebenden der Menschheit gegen tödliche Kreaturen und übermächtige Bosse in lebensfeindlichen Welten behaupten. Spieler können allein oder im Koop-Modus gemeinsam mit zwei anderen Spielern spielen, um die Weiten des Unbekannten zu erkunden und zu verhindern, dass das Böse die Realität zerstört. Bosskämpfe erfordern meist Teamarbeit, um der Mechaniken Herr zu werden und die besten Belohnungen zu erhalten. Das Spiel bietet ein intensives Kampfsystem mit einer Mischung aus strukturierten Kombinationen und wilden Fern- und Nahkämpfen.

Trailer zu "Remnant II" (Quelle: Gearbox Publishing Europe)

Spieler können spezifische Ausrüstung und Waffen wählen und verbessern, um sie für die verschiedenen Biome und Gegner zu optimieren. "Remnant II" bietet laut Hersteller endlose Wiederspielbarkeit mit verzweigten Questreihen, Erweiterungen, Handwerk und Belohnungen. Spieler werden unter anderem in dynamisch generierten Dungeons und Gebieten auf die Probe gestellt. Die abwechslungsreichen Welten sind miteinander verwoben und laden zum Erkunden und wiederholten Besuchen ein. Außerdem bietet ein neues archetypisches Spielfortschrittssystem einzigartige passive Boni und übernatürliche Kräfte, die sich freischalten, aufleveln und für verschiedene Spielstile kombinieren lassen.

The Expanse: A Telltale Series

"The Expanse: A Telltale Series" ist das Videospiel-Prequel zu der beliebten SciFi-Serie "The Expanse" und ermöglicht es Spielern, das aufregende Universum der Serie in einem einzigartigen Abenteuer zu erleben. In dem Telltale-Adventure schlüpfen Spieler in die Rolle von Camina Drummer, die von der kanadischen Schauspielerin Cara Gee verkörpert wird, und erkunden als Executive Officer an Bord der Artemis die gefährlichen und unerforschten Grenzen des Belt (Gürtel). Von der Plünderung verlassener Raumschiffe in der Schwerelosigkeit bis hin zum Kampf gegen furchterregende Piraten erwarten den Spieler viele spannende Ereignisse im Weltall.

Trailer zu "The Expanse: A Telltale Series" (Quelle: Telltale Games)

Immer wieder müssen schwierige Entscheidungen getroffen werden, während die Fähigkeiten der Protagonistin laufend auf die Probe gestellt werden. Spieler müssen sich der brutalen Realität des Weltraums, der politischen Korruption des Sonnensystems, Konflikten innerhalb der Crew und den Folgen ihrer Entscheidungen stellen, um den Belt zu schützen. Das Spiel bietet eine packende Story mit verschiedenen Abschnitten des Schiffs, Erkundung des Weltraums und Interaktionen mit Crewmitgliedern, die mitunter etwas angespannt wirken. "The Expanse: A Telltale Series" wird am 27. Juli 2023 für den PC und die gängigen Konsolen veröffentlicht.

Diese und weitere PC-Spiele-Neuerscheinungen im Juli haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum GYLT Rätsel-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 06.07. The Legend of Heroes: Trails into Reverie JRPG Windows, PS4, PS5, Switch 07.07. Oxenfree II: Lost Signals Mystery-Adventure Windows, PS4, PS5, Switch 12.07. Exoprimal Action-Shooter Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 14.07. Jagged Alliance 3 Strategie-RPG Windows 14.07. Immortals of Aveum Action-Adventure Windows, PS5, Xbox Series 20.07. Nobunagas Ambition: Awakening Echtzeit-Taktik Windows, PS4, Switch 21.07. Remnant II Soulslike Windows, PS5, Xbox Series 25.07. Ratchet & Clank: Rift Apart Action-Adventure Windows, PS5 26.07. Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons Beat'em up Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 27.07. The Expanse: A Telltale Series Beat'em up Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 27.07. F1 Manager 23 Sport-Simulation Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 31.07.

