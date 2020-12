Jahrescharts: Pandemie und Wahlen liegen bei Google und Facebook vorne

Die Google-Trends für das Jahr 2020 sind von der Corona-Krise dominiert. Auch bei Facebook liegt es ganz oben auf der Liste, der meistgesuchten und diskutierten Themen. In beiden Fällen gilt das für die ganze Welt. Schaut man sich die Charts für Deutschland an, zeigen sich danach aber auch ein paar völlig andere Interessen.

Die US-Wahl landet bei Google auf dem zweiten Platz. Anders bei Facebook Deutschland: Dort ist das am meisten diskutierte Thema neben Corona die Landtagswahl in Thüringen. Darauf folgen der Anschlag von Hanau und der Brand im Affenhaus in Krefeld, der durch Himmelslaternen vergangenes Silvester ausgelöst wurde.

DIY und Spenden für den Umweltschutz

Zwar nicht direkt mit der Pandemie, aber doch mit dem dazugehörigen Lockdown, hängt wohl die größte neugegründete Gruppe aus dem Bereich "Zuhause" bei Facebook zusammen: "Ikea – Dekoideen rund ums Haus". "Do it Yourself" ist in diesem Jahr auch bei den YouTube-Videos ausgesprochen beliebt gewesen. Ähnlichkeit gibt es zudem bei den Videos. "Männerwelten" von Joko und Klaas hat bei Facebook 7,3 Millionen Views – bei YouTube ist es das am zweithäufigsten gesehene Video. "Wir sagen Danke", ein Video von ZDFheute, bei dem systemrelevanten Berufstätigen gedankt wird, kommt auf Platz drei. Die "Black Lives Matter"-Bewegung gehörte laut eines Facebook Blogbeitrags wie Rassismus generell zu den am meisten diskutierten Themen.

In diesem Jahr kamen über das soziale Netzwerk weltweit 35 Millionen US-Dollar zusammen, um den Menschen, die von den Waldbränden in Australien betroffen waren, zu helfen. Insgesamt waren es 80 Millionen US-Dollar für den Umweltschutz. Die Hilfsorganisation Space Eye sammelte in Deutschland 125.000 Euro für das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Facebook erlaubt sich, jährlich wiederkehrende Schlüsselworte wie Muttertag und Halloween, aus dem Ranking herauszunehmen.

"Wann ist Corona vorbei?"

Google geht anders vor: Dort wurde am dritthäufigsten nach dem Wetter gesucht. Platz vier hat sich Wirecard verdient. Darauf folgt die Biontech-Aktie und Kobe Bryant, der bei einem Helikopter-Absturz ums Leben kam. Es geht weiter auf dem Platz sieben mit dem iPhone 12, Disney Plus, der Playstation 5 und auf dem zehnten Platz Joe Biden. Er ist allerdings die am häufigsten gesuchte Persönlichkeit vor Boris Johnson und Kim Jong Un.

Die Suchanfragen zum Coronavirus hat Google weiter aufgeschlüsselt. Nach dem Virus selbst wurde am häufigsten nach "Corona Deutschland" gesucht, "Corona aktuell" und "RKI". Auf Platz fünf geht es weiter mit "Coronavirus Tipps", den Symptomen sowie den Bundesländern NRW und Berlin. Die Corona-App liegt auf Platz neun, "Corona Italien" auf dem zehnten Platz.

Häufigste Frage bei Google mit "Wo" war: "Wo ist der Orkan jetzt?" Dauerhaft auf dem ersten Platz liegt auch "Warum wurden Kelloggs Cornflakes erfunden?" – Google schreibt im Blogbeitrag, dass die Antwort darauf, warum diese Frage die häufigste mit "Warum" sei, wohl nur die Nutzer geben könnten. Auch wann die Schule ausfällt wurde oft gesucht und wann Corona vorbei ist.

(emw)