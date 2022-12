Jahresrückblick: Die Top-Themen bei heise Developer 2022

Kurz vor Weihnachten blickt heise Developer traditionell auf die Top-Artikel des auslaufenden Jahres zurück. Dieses Jahr teilen wir den Jahresrückblick in zwei Teile auf: die Top-Themen in den News und die Top 10 der Fachartikel.

Bei den News haben dieses Jahr vor allem der IT-Arbeitsmarkt, KI-Systeme für Sprache und Bildgenerierung, Security-Themen rund um die sichere Softwarelieferkette und Tools das Interesse auf sich gezogen. Daneben gibt es einige interessante Exoten.

Das Thema Nr. 1: Der Arbeitsmarkt

Meldungen rund um den IT-Arbeitsmarkt haben deutlich die Nase vorn. Die beiden Top-News auf heise Developer waren "IT-Fachkräftemangel: Für welche Programmiersprachen ist der Bedarf am höchsten?" und "IT-Arbeitsmarkt: Die beliebtesten Programmiersprachen und höchsten Gehälter". Etwas weiter hinten in der Liste findet sich "IT-Karriere: Die beliebtesten Programmiersprachen und Skills 2022". Auch Meldungen zum Arbeitsalltag der Developer stießen auf reges Interesse, darunter "Softwareentwickler verbringen ein Drittel ihrer Arbeitszeit in Meetings"

Bilder und Texte mit KI

Blogbeiträge und Tweets zu KI-Systemen kamen 2022 gefühlt im Wochentakt mit neuen Sensationen. Auf besonderes Interesse stießen bei den Leserinnen und Lesern die Bildgeneratoren von Stable Diffusion ("Text-zu-Bild-Revolution: Stable Diffusion ermöglicht KI-Bildgenerieren für alle", "KI-Bildgenerator Stable Diffusion 2 erhöht die Auflösung und blickt in die Tiefe") über DALL·E ("KI-System DALL·E erweitert Rahmen: Outpainting malt Bilder über den Rand hinaus", "Bilder mit KI erstellen: DALL-E startet kostenpflichtige Betaphase") bis zu weiteren Kandidaten ("KI-Bildsynthese: M-VADER erstellt Bilder aus beliebigen Text- und Bildvorgaben", "Fotorealistische KI-Bildsynthese: Google macht DALL·E 2 Konkurrenz – mit Imagen").

Und zum Jahresende hat das auf GPT-3 aufsetzende ChatGPT in den Medien und damit auch bei heise Developer für große Aufmerksamkeit gesorgt: "Interaktives Sprachmodell nach GPT-3: ChatGPT steht allen Interessierten offen".

Security und die Software Supply Chain

Themen rund um Paketmanager und Security lagen erneut hoch im Kurs, nachdem log4j Ende 2021 viele aufgeschreckt hatte. Zahlreiche Meldungen zeigen, wie verwundbar die Software Supply Chain ist. Besondere Aufmerksamkeit erlangte die Aktion eines Entwicklers, der aus Protest seine Pakete sabotiert hatte: "Paketmanager npm: Entwickler macht eigene Packages unbrauchbar". Daneben gab es mehrere Meldungen zu bösartigen Paketen bei den Paketmanagern npm und PyPI, darunter "Vorbereitung auf Krypto-Miner-Angriff: Hunderte verdächtige Pakete auf npm".

Lange vor dem jüngsten Release des Spring-Frameworks stand dessen Security in den Schlagzeilen: "Verwirrung um kritische Sicherheitslücke im Umfeld des Spring-Framework". Im Herbst war eine alte Directory-Traversal-Schwachstelle aufgefallen in Python aufgefallen: "Python: 15 Jahre alte Schwachstelle betrifft potenziell 350.000 Projekte".

Aus der Werkzeugkiste

Nützliche Tools sind ebenfalls gut gefragt. 2022 stießen vor allem ein Werkzeug zum Visualisieren von JSON-Inhalten hervor: "Besserer Überblick dank JSON Crack: Tool hilft Entwicklern mit Diagrammen". Auf ähnlich großes Interesse stieß ein Markdown-Notizbuch, das sich als Wissensdatenbank nutzen lässt: "Obsidian 1.0 veröffentlicht: Persönlicher Wissensspeicher im Notizen-App-Gewand". Aber auch Klassiker wie der Texteditor Vim fanden reichlich Leser (wie viele davon Emacs nutzen, ist nicht dokumentiert): "Texteditor für Linux, Shell und mehr: Vim 9 ist da, das Warten hat sich gelohnt".

Starke Einzelgänger

In der Jahresauswertung finden sich zudem einige Themen jenseits breiter Trends. Auf den vordersten Rängen findet sich ein Ego-Shooter im Monitoring-Werkzeug: "Doom: Zum 25. Geburtstag reanimiert Grafana das legendäre Computerspiel". Auf großes Interesse stieß zudem, wie JetBrains, das vor einem Jahr noch Niederlassungen in Russland hatte, auf den Ukraine-Krieg reagiert hat: "JetBrains schließt russische Niederlassungen und stoppt Verkauf in Russland".

Weitere gefragte Beiträge jenseits der Topthemen waren "Alles auf Markdown: Mozilla-Dokumentation legt HTML ad acta", "Grünes Programmieren: C und Rust energieeffizient, Python und Perl Schlusslicht" und last but not least eine Programmiersprache, die von ihren Schöpfern als langweilig bezeichnet wird: "Programmiersprache Hare: Einfach, stabil, robust und ... langweilig".

Auch Meldungen rund um weniger skurrile Programmiersprachen stießen auf reges Interesse. Einige Beispiele sind "C++: Ungeliebt, aber Entwickler werden dringend gesucht", "Programmiersprache: Rust verteidigt seit sechs Jahren die Spitzenposition" und "Von Java nach Kotlin: Meta berichtet von zehn Millionen Codezeilen".

Bevor wir in den nächsten Tagen die Top 10 der Fachartikel veröffentlichen, laden wir Sie dazu ein, im Forum zu teilen, welche Themen Ihnen im auslaufenden Jahr besonders wichtig waren.

(rme)