Jailbreak-App-Store Cydia vs. Apple: Monopol-Klage zurückgewiesen

Etappensieg für Apple im Rechtsstreit mit dem Anbieter eines alternativen iPhone-App-Ladens: Ein US-Gericht hat Apples Antrag zu einer Abweisung der Klage des Cydia-Entwicklers Jay Freeman stattgegeben. Apple hatte unter anderem argumentiert, Freemans Vorwürfe seien verjährt: Der freie Vertrieb von iOS-Apps in alternativen App-Läden ist schließlich niemals erlaubt gewesen, entsprechend habe sich Cydia nur unautorisiert auf "jailbroken" iPhones installieren lassen, so Apple. Die Klage richte sich gegen eine "Geschäftsentscheidung", die über eine Dekade zurückliegt und sei damit nicht "rechtzeitig" erfolgt.

Cydia als alternativer App Store

Cydia ist eines der Urgesteine unter den Paketmanagern für das iPhone. Der Entwickler zog Ende 2020 gegen Apple vor Gericht: Der Hersteller habe durch wettbewerbswidriges Verhalten ein illegales Monopol über den Software-Vertrieb für iPhones und iPads erlangt und untersagt den freien Vertrieb von Apps nicht nur, sondern unterbinde diesen auch technisch – das behindere den Wettbewerb.

Apple habe Funktionen von über Cydia vertriebenen Jailbreak-Tweaks geklaut und in das Betriebssystem integriert, heißt es in der ursprünglichen Beschwerde zudem, der Konzern müsse den Zugang zum iPhone für weitere App-Läden öffnen und auch die Verwendung anderer Bezahlschnittstellen erlauben.

Klage dürfte neu aufgelegt werden

Die zuständige Richterin Yvonne Gonzalez Rogers gab Apples Antrag zur Abweisung in einer Anhörung am Mittwoch nun statt. Sie ließ aber die Möglichkeit offen, die Klage in überarbeiteter Form erneut einzureichen (SaurikIT vs. Apple, United States District Court, Northern District of California, Aktenzeichen 4:20-cv-08733). Eine Neufassung mit "zusätzlichen Anschuldigungen" des Klägers müsse bis zum 19. Januar eingereicht werden, wird in den Gerichtsdokumenten vermerkt, es ist also davon auszugehen, dass die Klage fortgeführt wird. Apple bleibt dann bis Anfang Februar zu einer Erwiderung Zeit. Gonzalez Rogers ist mit der Materie bereits intim vertraut: Sie war auch die Richterin im ersten großen Verfahren zwischen Epic Games und Apple.

Gegen Apple und den App Store laufen in den USA zahlreiche Klagen von iOS-Entwicklern und iPhone-Nutzern, mit Cydia ist erstmals ein alternativer App-Laden gegen Apple vor Gericht gezogen. Bislang hatte keine der Klagen größeren Erfolg zu verzeichnen. Apples jüngster außergerichtlicher Vergleich mit klagenden Entwicklern sorgte für viel Kritik und Hohn.

(lbe)