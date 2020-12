Jailbreak-App-Store gegen Apples App Store: Cydia verklagt iPhone-Hersteller

Der App-Store-Zwang auf iPhones hat Apple eine neue Monopol-Klage eingehandelt. Jay Freeman, der Entwickler des alternativen App-Ladens Cydia, ist gegen den iPhone-Konzern vor Gericht gezogen: Apple habe durch wettbewerbswidriges Verhalten ein illegales Monopol über den Software-Vertrieb für iPhones und iPads erlangt – das gelte ebenso für die vorgeschriebene Verwendung von Apples Bezahlschnittstelle für In-App-Käufe, wie die in der am Donnerstag beim US District Court im US-Bundesstaat Kalifornien eingereichte Klage ausführt.

Apple verhindert Wettbewerb beim iOS-App-Vertrieb

Ziel des juristischen Vorgehens ist, den Markt für iOS-Software-Vertrieb für weitere App-Läden zu öffnen und die Verwendung alternative Bezahlschnittstellen zu ermöglichen – um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, führt Freeman in der Klageschrift an.

Apple koppele den App Store durch eine Vorinstallation an jedes iPhone und setze diesen als Standard-Methode für den Bezug von Programmen voraus. Zugleich werde mit technischen Sperren verhindert, dass Wettbewerber wie Cydia auf dem Gerät laufen können. Vertragliche Vorgaben untersagen Nutzern und Entwicklern die Verwendung alternative App-Läden. Entwickler sind zudem vertraglich gebunden, Apples Bezahlschnittstelle zu verwenden, so dass auch in diesem Bereich kein Wettbewerb durch andere Zahlungsdienstleister entstehen könne.

Erste Klage eines direkten App-Store-Konkurrenten

Cydia ist das Urgestein unter den Paketmanagern respektive App-Läden für das iPhone: Schon vor Apples App Store ließ sich über Cydia Software von Dritten auf iPhones bringen – ein Jailbreak des Gerätes vorausgesetzt. Statt einen freien Wettbewerb zu ermöglichen, habe Apple Funktionen von über Cydia vertriebenen Jailbreak-Tweaks geklaut und in das Betriebssystem integriert, führt die Klage zudem ein, so habe es für Jailbreaker schon lange ein Kontrollzentrum, Wortvorschläge beim Tippen oder die Möglichkeit zum Schnellzugriff auf die Kamera aus dem Lockscreen gegeben.

Gegen Apples App-Store-Monopol laufen bereits mehrere Klagen, sowohl von iPhone-Nutzern als auch Entwicklern. Zuletzt sorgte Epic Games mit seiner Klage gegen Apple für Aufsehen, die ebenfalls auf eine Öffnung des iPhones und das Zulassen weiterer Bezahlmöglichkeiten abzielt. Mit Cydia klagt nun ein erster App-Laden-Anbieter – und damit ein direkter Konkurrent des App Stores.

Ein Apple-Sprecher erklärte gegenüber der Washington Post mit Verweis auf Android, dass Apple kein Monopol besitze. Man müsse iPhone-Apps streng kontrollieren, um seine Kunden vor Malware zu schützen. Das Gerät gehöre nunmal dem Kunden und der sollte damit machen können, was auch immer er wolle, argumentierte Freeman gegenüber der Zeitung. Der Nutzer müsse darüber entscheiden können, welche Software er installiert und wo er diese bezieht.

