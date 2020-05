Jailbreak für Apple TV 4K und HD verfügbar

Auf den großen iPhone-Jailbreak folgt Support für Apple TV: Das Tool Unc0ver kann nun einen Jailbreak auf Apple TVs durchführen. Unterstützt werden sowohl Apple TV HD ("Apple TV 4") als auch die neuere 4K-Ausführung mit tvOS-Versionen bis hin zur jüngsten Fassung 13.4.5.

Dafür wird offenbar die selbe Kernel-Schwachstelle genutzt, die bereits einen Jailbreak von iPhones und iPads mit iOS 13.5 erlaubt.

Game-Emulatoren und Media Center für Apple TV

Das Jailbreak-Tool für Apple TV wird ebenfalls als App (.ipa) ausgeliefert und muss somit erst vom Nutzer manuell auf der TV-Box installiert werden – per Sideloading über Apples Entwicklungsumgebung Xcode –, um dort dann einen Jailbreak ausführen zu können. Auf einem Apple TV HD lässt sich dafür der integrierte USB-C-Anschluss nutzen, um die Installation per Kabel vom Mac aus durchzuführen. Auf dem Apple TV 4K muss dies drahtlos durchgeführt werden, da die Box keinen frei zugänglichen Anschluss mehr hat, der eine Datenverbindung zu einem Computer ermöglichen würde.

Als Paketmanager wird von unc0ver NitoTV installiert. Das Software- und Tweak-Angebot für tvOS ist erheblich kleiner als für iOS, der Jailbreak richtet sich dadurch vorrangig an Bastler und Entwickler, die tieferen Zugriff auf das Betriebssystem wünschen. Nutzer können aber beispielsweise Game-Emulatoren etwa für SNES-Spiele installieren sowie umfassende Medienplayer wie beispielsweise Kodi (vormals Xbox Media Center – XMBC).

Vorsicht bei Apple TV 4K

In Foren wird derzeit noch von Problemen bei der Ausführung des Apple-TV-Jailbreaks berichtet, den die Anbieter noch als "Beta" führen. Besonders Nutzer eines Apple TV 4K sollten hier vorsichtig sein, sollte die Box durch den Jailbreak komplett lahmgelegt werden, lässt sie sich nicht einfach per Kabelverbindung mit iTunes wiederherstellen, da der dafür benötigte USB-C-Port fehlt. In diesem Fall bleibt nur, sich zur Reparatur an den Hersteller zu wenden.

(lbe)