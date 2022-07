Jailbreak für iOS 15 und iPadOS 15 im Anflug

Fans von Jailbreaks haben unter iOS 15 und iPadOS 15 bislang kein Glück. Trotz der Tatsache, dass die Betriebssysteme bereits in wenigen Monaten von Apple durch Version 16 abgelöst werden sollen, fehlt es an Öffnungswerkzeugen. Das Jailbreak-Team Odyssey will nun vorangekommen sein und kündigt zeitnah ein Release an.

Was lange währt …

Wie es auf Twitter in Verbindung mit ersten Screenshots heißt, sei die Verfügbarkeit "coming soon". Nähere Informationen, die später auf Reddit verbreitet wurden, besagen allerdings, dass der auch "Taurine15" genannte Jailbreak, bei dem es angeblich "gut voran" geht, einige Voraussetzungen mitbringt, die nicht allen Interessierten schmecken dürften. Jailbreaks öffnen das System für Veränderungen, die der Hersteller normalerweise nicht zulässt.

Zum Start wird Cheyote, dessen Name die englische Variante des Kürbisgewächses Chayote ist, nur für iOS 15.0 bis iOS 15.1.1 verfügbar sein. Wer sein iPhone oder iPad also bereits auf höhere Versionen aktualisiert hat, bleibt zunächst draußen. "Später" erwartet das Odyssey Team, dass man auch iOS 15.4.1 unterstützen werde. Das wiederum ist älter als das aktuelle iOS 15.5, das Apple im Mai veröffentlicht hatte. Für iOS 15.5 fehlt es derzeit noch an passenden Exploits für einen Jailbreak; ob dafür notwendige Lücken noch gefunden werden, bleibt unklar.

Erstmals iPhone 13 öffnen

Neben der Erstunterstützung von iOS 15 hätte Cheyote ein weiteres Novum zu bieten: Der Jailbreak würde auch erstmals Apples jüngste iPhone-13-Generation, die nur noch mit iOS 15 läuft, aufmachen. Je nachdem, wann der Jailbreak kommt, käme er allerdings kurz vor dem Release der iPhone-14-Generation, die für September erwartet wird.

In den Screenshots, die das Odyssey Team veröffentlicht hat, ist eine neue Oberfläche zu sehen, die allerdings bislang nur Mockups in Sketch darstellen, wie die Gruppe freimütig zugibt. Cheyote dürfte zudem nicht der einzige Jailbreak bleiben. Auch andere Entwickler wie der Sicherheitsexperte Linus Henze, bekannt von Fugu14, einem Untethered-Jailbreak für iOS 14, wollen nachlegen und peilen ebenfalls Jailbreaks für iOS 15 bis 15.4.1 an. Für Fugu15 gibt es bereits einen Preview-Termin: Auf der Konferenz "Objective by the Sea" im Oktober ist der Experte, der selbst wichtige Sicherheitslücken in iOS entdeckt hat, dabei.

(bsc)