James Webb Space Telescope soll Mitte Dezember starten

Die NASA hat einen neuen Starttermin für den Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble festgelegt. Das James Webb Space Telescope (JWST) soll am 18. Dezember 2021 an Bord einer Ariane 5 von Kourou in Französisch Guayana in den Orbit gebracht werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit. Nach letzten Tests werde der Satellit auf dem Gelände von Northrop Grumman im kalifornischen Redondo Beach für den Transport zum Startplatz vorbereitet.

Eigentlich sollte das JWST am 31. Oktober als jüngster bisheriger Termin ins All gebracht werden, doch daraus wurde nichts. Ursprünglich sollte es schon 2007 starten, aber es kam zu immensen Verzögerungen und Kostensteigerungen. Zwischenzeitlich hatte der US-Kongress einen Kostendeckel von weniger als 9 Milliarden US-Dollar festgelegt, der aber inzwischen gerissen wurde.

Blick auf den Beginn der Zeit

Den neuen Starttermin hat die NASA nach eigenen Angaben mit dem Raumfahrtunternehmen Arianespace abgestimmt, das Ende Juli dieses Jahres – erstmals seit August 2020 – erfolgreich eine Ariane 5 starten konnte; ein weiterer Start soll der JWST vorausgehen. Die wichtigsten Elemente der Ariane-5-Rakete, die Webb ins All tragen soll, seien aus Europa sicher in Kourou angekommen. Bei zwei Starts der Rakete im vergangenen Jahr hatte es Erschütterungen beim Aussetzen der Nutzlast gegeben. Inzwischen wurde der Fehler laut NASA gefunden und behoben.

Bild 1 von 18 Arbeiten am James-Webb-Weltraumteleskop (18 Bilder) Das JWST wird im September 2021 für den Versand nach Kourou vorbereitet.

(Bild: NASA)

Wissenschaftler hoffen mit dem JWST in die Frühzeit des Weltalls nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren zurückblicken zu können. Es hat vier Infrarot-Instrumente an Bord, die heruntergekühlt werden; die längeren Wellenlängen sollen es ermöglichen, näher an den "Beginn der Zeit" zu schauen, wie es die NASA ausdrückt. Mit ersten Bildern des JWST ist voraussichtlich im Sommer 2022 zu rechnen, falls der Start im Dezember glückt.

Bild 1 von 105 Weltraumteleskop Hubble (105 Bilder) Der Affenkopfnebel im Orion

(Bild: ESA/Hubble)

(anw)