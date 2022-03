Japan: Erdbeben erschüttert Region um Fukushima

Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat die Präfekturen Fukushima und Miyagi erschüttert. Das Epizentrum wird laut Wetterbehörde Japan Meteorological Agency auf 60 km Tiefe geschätzt. Sie hat eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Über Schäden und ob es Tote und Verletzte gegeben hat, wurde noch nichts bekannt.

Das lang anhaltende Beben der Stärke ereignete sich kurz vor Mitternacht (Ortszeit). Das Beben vom Mittwoch war auch in dem rund 300 Kilometer entfernten Tokio zu spüren. Die Wetterbehörde warnte vor einer bis zu einen Meter hohen Flutwelle. In Fukushima kam es zu Stromausfällen, berichteten örtliche Medien. Die Regierung in Tokio richtete einen Notfallstab ein.

Das Beben, das im März 2011 zu einem Tsunami und dem Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ausgelöst hatte, hatte die Stärke 9. Ob es in der Atomruine in Fukushima Schäden gab, war zunächst nicht bekannt.

Update 16.3.2022, 16.44: In der betroffenen Region seien 2,1 Millionen Haushalte von Stromausfällen betroffen, teilt der Energieversorger Tepco auf Twitter mit. Die japanische Atomaufsicht prüft derzeit, ob an dem von Tepco betriebenen AKW Fukushima Daiichi Schäden entstanden sind, berichtet Jiji Press.

An den Atomkraftwerken Niigata und Fukushima Daini habe die Behörde keine Abnormalitäten feststellen können, berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, desgleichen gilt für das AKW Onagawa in der Präfektur Miyagi. Insgesamt gibt es in den betroffenen Präfekturen zwei aktive und einen stillgelegten Reaktor in Onagawa in der Präfektur Miyagi, die sechs Reaktoren in Fukushima Daiichi sind stillgelegt, ebenso die vier in Fukushima Daini.

