Java-Entwicklung: Live der JavaLand-Konferenz folgen

Dienstag, 15. März

09:30-10:00 Begrüßung Fried Saacke (iJUG)

10:00-10:40 Keynote: Common Misunderstandings in Software Architecture Carola Lilienthal (WPS – Workplace Solutions)

11:00-11:40 Frühstücksfernsehen Tag 1 Sandra Parsick, Hendrik Ebbers mit Gästen

12:00-12:40 Low Cost, Cloud Native, Open Standard Java on Azure Kubernetes Service Ed Burns (Microsoft), Emily Jiang

13:00-13:40 Curse of the Pharaos: Rethinking the Testing Pyramid with Testcontainers Kevin Wittig (AtomicJar)

14:00-14:40 Grundlagen der Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz für JVM-Entwickler Michal Harakal

15:00-15:40 Java Next - From Amber to Loom, from Panama to Valhalla Nicolai Parlog (Oracle)

16:00-16:40 Lead Developer – in Teilzeit?! Martina Baumer (SSI Schäfer IT Solutions)

17:00-17:40 OpenId Connect Support in Jakarta EE 10 Rudy De Busscher (Payara)

18:00-20:00 Tech-Pitch der Java Technology Talents

Mittwoch, 16. März

09:00-09:40 Java at Microsoft - Behind the scenes George Adams, Martijn Verburg (beide Microsoft)

10:00-10:40 Increase Your Productivity with IntelliJ Bouke Nijhuis (CINQ ICT)

10:40-11:40 Frühstücksfernsehen Tag 2 Sandra Parsick, Hendrik Ebbers mit Gästen

12:00-12:40 From Zero to Spring Boot Hero with GitHub Codespaces Sandra Ahlgrimm, Martin Lippert (VMware)

13:00-13:40 Die All-Stars der Software-Bugs – und was wir von ihnen lernen können Christian Seifert (BetterDoc)

14:00-14:40 JDK 17 – das neue LTS-Release ist da! Wolfgang Weigend (Oracle), Hendrik Ebbers (Karakun)

15:00-15:40 Kubernetes-Lektionen aus der Wolke Jochen Mader (Instana)

16:00-16:40 Diamond Session | Panel

17:00-17:40 Hitchhiker's Guide zo Java Performance – Episode 17 Ingo Düppe (CROWDCODE)