Java-Entwicklung: Livestream von der JavaLand-Konferenz

Dienstag, 21. März

09:30-09:55 Begrüßung Fried Saacke (iJUG) u.a.

09:55-10:50 The Zen of Programming Sander Hoogendoorn (iBOOD)

11:00-11:40 Maven Puzzlers Andres Almiray, Ixchel Ruiz

12:00-12:40 To InstantOn and Beyond: Java at Lightspeed! Grace Jansen (IBM)

13:00-13:40 Prozessorientierte Systemintegration Bernd Rücker (camunda)

14:00-14:40 Alles Wichtige über Softwarearchitektur in 40 Minuten Stefan Zörner (embarc)

15:00-15:40 The Current and Future of MicroProfile Emily Jiang (IBM)

16:00-16:40 It’s not Rocket Science: Neuronale Netze verstehen Lars Röwekamp (open knowledge)

17:00-17:40 Java/Open JDK Panel

18:00-18:40 Testcontainers and You - Ein Deep Dive in die OSS Integration Testing Library Kevin Wittek (AtomicJar)

19:00-19:40 Maven Panel

Mittwoch, 22. März

09:00-09:40 PostgreSQL, The Time-Series Database You Want Christoph Engelbert (Timescale)

10:00-10:40 Hibernate 6 - Was ist neu? Lohnt sich das Update? Torben Janssen

11:00-11:40 JavaLand 2023 Community-Keynote: Teilt eure Geschichte!

12:00-12:40 Supply Chain Security vom Commit zum Deployment Jochen Mader (HiveMQ)

13:00-13:40 Drei Amigos entwickeln ein Produkt (Behaviour Driven Development) Katri Rabow (Haufe-Lexware)

14:00-14:40 Jakarta EE 10 - Simplicity for Modern and Lighweight Cloud Applications Ivar Grimstad (Eclipse Foundation)

15:00-15:40 Jakarta EE Panel Ivar Grimstad (Eclipse Foundation), Jan Westerkamp (JUG Darmstadt) u.a.

16:00-16:40 Modern Java App Development in the Cloud: MicroProfile, Quarkus, and Cloud Run Rustam Mehmandarov, Mads Opheim (Copmputas)

17:00-17:40 Living Architecture Documentation with jMolecules Henning Schwentner (WPS - Workplace Solutions)