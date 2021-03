Java-Framework: Quarkus 1.13 liefert Entwicklungs-Container von der Stange

Red Hat hatte Quarkus im März 2019 erstmals angekündigt und im November desselben Jahres Version 1.0 veröffentlicht. Wenig bescheiden bezeichnet die Quarkus-Site das Framework als "Supersonic Subatomic Java". Red Hat hat für Quarkus vier Richtlinien vorgegeben: Container First, Unifies Imperative and Reactive, Developer Joy und Best of Breed Libraries. "Container First" stellt Container in den Vordergrund, allen voran Kubernetes und Docker. "Unifies Imperative and Reactive" beschreibt, dass das Framework zwar ein reaktives Programmiermodell bevorzugt, einen imperativen Stil aber ebenso ermöglicht.

Als drittes Versprechen soll Quarkus "Developer Joy" bringen, also beim Entwickeln Spaß machen, statt umständlich zu sein. In der Tat bringt das Framework einige Erweiterungen von Haus aus mit, die den Programmieralltag erleichtern, darunter vorgefertigte JUnit-5-Erweiterung für Unit-Tests und einen Developer-Modus für das Maven-Plug-in. Schließlich sollen "Best of Breed Libraries" beim Entwickeln helfen. Die Projektseite spricht von gut 50 Bibliotheken, die sich mit dem Framework nutzen lassen. Für die Anbindung setzen die Macher auf Standards wie Contexts and Dependency Injection (CDI). REST-Endpunkte lassen sich über JAX-RS (Java API for RESTful Web Services) beschreiben.