Java-Konferenz: Frühbucherrabatt für JavaLand endet am 18. Januar 2022

Die Planungen für die JavaLand-Konferenz gehen in die heiße Phase. Während das Programm des von 15. bis 17. März 2022 gehenden Events bereits im November vorgestellt wurde, werden hinter den Kulissen derzeit das Prozedere vor Ort im Phantasialand beziehungsweise das Community-Programm festgezurrt. Wichtiger ist aber vielleicht zu wissen, dass der Frühbucherrabatt für die wohl größte deutschsprachige Java-Konferenz nur noch bis einschließlich 18. Januar gilt. Bei der jetzigen Buchung können Interessierte 200 Euro sparen.

Im März erwarten die Besucherinnen und Besucher deutlich mehr als 130 Vorträge, die am 15. und 16. März im Rahmen der Hauptkonferenz über die Bühne gehen. Am 17. März ist zusätzlich ein Schulungstag geplant. Dieses Szenario entspricht dem früherer Jahre, als bis zu 2100 Teilnehmer vor Ort waren. Im vergangenen Jahr war die Konferenz der Corona-Pandemie geschuldet eine Online-Konferenz.

Bewährtes Programmkonzept

Die Vorträge der Hauptkonferenz behandeln relevante Änderungen bei Java sowie Jakarta EE. Sie geben aber auch einen Ausblick auf das, was künftig zu erwarten sein wird, beziehungsweise was Entwickler abseits der offiziellen Java-Standards umtreibt. Es geht hier um Trendthemen wie Microservices, Containerisierung, Machine Learning oder die Anbindung an beispielsweise JavaScript.

Die Eröffnungskeynote hält die bekannte Softwarearchitektin Carola Lilienthal. Sie präsentiert häufige Missverständnisse rund um Softwarearchitektur, die ihr in 30 Jahren Softwareentwicklung untergekommen sind, und versucht, bessere Lösungen für diese zu finden. Ein weiteres Highlight und mittlerweile fester Bestandteil des Programms ist die Community-Keynote, die in den letzten Jahren für beste Unterhaltung gesorgt hat. Am ersten Tag geben außerdem sogenannte Newcomer ihr Speaker-Debüt auf der großen Bühne. Bei der Vorbereitung ihrer Präsentation werden sie von erfahrenen Mentoren unterstützt.

Massig Community-Aktivitäten

Bei den Community-Aktivitäten können die Teilnehmenden gemeinsam entdecken, lernen, hacken oder sich auch sportlich betätigen – mit dem Nebeneffekt, dass sie ihr Netzwerk erweitern und andere Java-Entwickler kennenlernen. Zum Abschluss des ersten Konferenztags wird zudem der Freizeitpark zum Leben erweckt: Beim OpenPark-Abendevent steht eine Auswahl an Fahrgeschäften exklusiv zur Verfügung. Dazu gibt es reichlich Unterhaltung sowie Speisen und Getränke – alles im Preis inbegriffen.

Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website. Einen konkreten Überblick zum Programm gibt es in der Konferenzagenda.

Gegenwärtig kostet das Ticket für die zweitägige Hauptkonferenz 650 Euro. Bucht man noch einen Workshop am 17. März obendrauf, zahlt man 1100 Euro. Im Konferenz-Shop steht auch eine Auswahl an Hotelzimmern zur Verfügung, die sich gleich dort buchen lassen.

Die JavaLand-Veranstaltung ist eine von der Deutschen Oracle-Anwendergemeinschaft (DOAG) und heise Academy in Zusammenarbeit mit dem iJUG, dem Interessenverbund deutschsprachiger Java User Groups, durchgeführte Community-Konferenz für Java-Entwickler.

(ane)