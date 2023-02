Java-Unkonferenz JSail setzt die Segel zu aktuellen Java-Themen

Die deutschsprachige Java-Community trifft sich vom 30. Mai bis 2. Juni auf einem besonderen Event: Die Unkonferenz JSail kombiniert inhaltlich neue Trends im JVM-Ökosystem mit dem Vertiefen althergebrachter und auch speziellerer Themen rund um Java.

Ganz im Zeichen der Unkonferenz verzichtet die JSail auf ein starres Programm. Stattdessen bestimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was für sie von besonderem Interesse ist. Dabei holen die Veranstalter die Interessierten wörtlich ins Boot: Einige Gespräche finden in halbtägigen Segeltörns statt. Wer wasserscheu ist, kann die Gespräche auch bei anderen Aktivitäten führen.

Da der Flair des Events in unterschiedlichen Erfahrungen und Blickwinkeln liegt, sind sowohl Java-Neulinge als auch erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler willkommen. Laut Gerd Aschemann, der die Unkonferenz mit organisiert hat, haben die Organisatoren das Format gewählt, um frischen Wind in die Community zu bringen und den intensiven fachlichen Austausch mit gemeinsamen Erfahrungen in der Natur zu verbinden.

Die JSail findet vom 30.05. bis zum 02.06. im niederländischen Hemelum statt, die Konferenzsprache ist Deutsch. Weitere Details zu den Inhalten und Kosten sowie ein Formular zur Anmeldung finden sich auf der Konferenzseite.

(rme)