Java on Visual Studio Code erhält integrierten Support für Project Lombok

Das monatliche Update für Java on Visual Studio Code ist erschienen. Im Juli-Release erhalten Java-Entwicklerinnen und -Entwickler in Visual Studio Code integrierten Support für Project Lombok. Zudem bietet die neue Version eine Drag-and-drop-Funktion im Java Project Explorer sowie die Möglichkeit, Function Breakpoints zu setzen.

Integration mit Project Lombok

Project Lombok ist eine Java-Bibliothek, die etwa Logging-Variablen automatisieren kann und sich in Editoren und Build-Tools integrieren lässt. Das Visual-Studio-Code-Team hatte in der Community Schwierigkeiten im Umgang mit VS-Code-Erweiterungen und Project Lombok vernommen. Diese sollen nun der Vergangenheit angehören: Mit dem aktuellen Release von Java on Visual Studio Code hält integrierter Support für Project Lombok in den Java-Erweiterungen Einzug. Zudem liegt die von der Community entwickelte Lombok Extension künftig in der Hand von Microsoft, dem Unternehmen hinter dem quelloffenen Editor Visual Studio Code.

Java on Visual Studio Code: Das Juli-Update bietet integrierten Support für Project Lombok. (Bild: Microsoft)

Aktivieren lässt sich die neue Funktion wie folgt: Wird ein neues Projekt in VS Code geöffnet und eine Dependency auf Project Lombok festgestellt, erscheint eine Benachrichtigung zum Aktivieren des Supports. Nach einem Neustart von Visual Studio Code ist dieser aktiviert. Dann erscheinen die aktuelle Lombok-Version sowie der aktuelle Status in der Statusleiste, von wo aus sich per Klick zu einer anderen Version navigieren lässt. Ein Versionswechsel erfordert ebenfalls einen Neustart des Quellcodeeditors.

Wer auf den Einsatz des integrierten Supports für Project Lombok verzichten möchte, findet in den Einstellungen die Option, ihn abzuwählen.

Neuerungen im Projektexplorer und Function Breakpoints

Die User Experience (UX) wartet im Juli-Release mit weiteren neuen Funktionen auf. Unter anderem erlaubt der Java Project Explorer nun Drag and Drop. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Klassen von einem Package zu einem anderen übertragen oder ein Package in ein anderes verschieben. Denkbar ist laut dem VS-Code-Team auch das Ziehen einer JAR-Datei vom Betriebssystem direkt in die References Libraries eines Java-Projekts, das keine Build-Tools verwendet.

Nach rund drei Jahren wurde zudem dem Wunsch aus der Community entsprochen, beim Debugging Function Breakpoints setzen zu können. Die neue Funktion ist im Extension Pack for Java in Version 0.24 enthalten. Das Preview-Erweiterungspaket lässt sich aus dem Visual Studio Marketplace herunterladen. Der Sourcecode-Editor selbst ist kürzlich in Version 1.69 erschienen und soll darin unter anderem mehr Hilfe beim Auflösen von Git-Merge-Konflikten bieten.

Alle weiteren Infos zum Juli-Update für Java on Visual Studio Code sind in Microsofts Entwicklerblog beschrieben. In den Docs finden sich allgemeine Hinweise zu Java on Visual Studio Code, das eine Reihe von Java-Erweiterungen für Visual Studio Code umfasst.

(mai)