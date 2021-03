JavaLand 2021: Nächste Woche findet die Konferenz der Java-Community statt

Nächste Woche, genau genommen am 16. und 17. März, findet die JavaLand-Konferenz statt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben sich schon über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das dieses Jahr online durchgeführte Event registriert, denen ein Programm aus deutlich mehr als 100 Vorträgen in acht parallelen Streams zu den wichtigsten Themen der Java-Entwicklung geboten wird. Einen Überblick bietet hierzu das Konferenzprogramm. Alle Sessions werden von Mitgliedern der Java-Community moderiert, die über den iJUG, die Interessenvertretung der deutschsprachigen Java User Groups, in die Organisation der Veranstaltung involviert ist.

Darüber hinaus versprechen etliche Community-Aktivitäten Abwechslung auch jenseits des klassischen Vortragsprogramms. So werden frühere Besucher der Veranstaltung Etliches aus der normalerweise im Phantasialand ausgerichteten Konferenz wiedererkennen. Auf der Hauptbühne bieten die Moderatoren live aus dem JavaLand-Studio an beiden Tagen ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Interviews, Panel-Diskussionen, Verlosungen und vielem anderem mehr. In die Organisation und Gestaltung der Veranstaltung ist auch heise Medien involviert.

Das Zwei-Tages-Ticket kostet 375 Euro (zzgl. 19 % MwSt.). Mit ihm haben Besucher Zugang zu sämtlichen Vorträgen der Konferenz. Nach der Konferenz werden ihnen alle Vortragsaufzeichnungen und -unterlagen zur Verfügung gestellt. Interaktive Chat-Funktionen ermöglichen, Fragen und Feedback direkt an die Referenten und Referentinnen zu richten und sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen.

Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website.

