JavaLand 2021: Programm der Java-Konferenz nun online

Das Programm für die siebte Auflage, die von 16. bis 18. März 2021 dieses Mal als hybride Ausgabe stattfinden soll, wurde nun freigegeben. "Hybrid" bedeutet, dass Teilnehmende auswählen können, ob sie den Weg in den Veranstaltungsort, das Phantasialand bei Brühl, auf sich nehmen oder dem JavaLand als Online-Event folgen wollen. Selbiges gilt für die Referentinnen und Referenten der weit mehr als hundert Vorträge; sie konnten wählen, ob sie ihren Vortrag lieber im Vergnügungspark oder online zugeschaltet halten.

Am 16. und 17. März findet die Hauptkonferenz statt. Für Vor-Ort-Teilnehmer ist am 18. März zusätzlich ein Schulungstag geplant. Das entspricht dem Szenario früherer Jahre, als bis zu 2100 Teilnehmer vor Ort waren. Nur dieses Jahr musste die Konferenz aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden.

Gewohntes Programmkonzept, unterschiedliche Bespielung

Die Vorträge vor Ort werden ebenfalls per Stream übertragen. Im Programmplaner lässt sich filtern, welche Referenten und Sessions in Brühl zu erwarten sind und welche "remote" zugeschaltet werden. Online haben Zuschauer Zugang zum kompletten Vortragsprogramm. Im Anschluss an das Event haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, sämtliche Vorträge im Nachhinein anzusehen.

Die Vorträge der Hauptkonferenz behandeln relevante Änderungen bei Java sowie Jakarta EE. Sie geben aber auch einen Ausblick auf das, was künftig zu erwarten sein wird, beziehungsweise was Entwickler abseits der offiziellen Java-Standards umtreibt. Es geht hier um Trendthemen wie Microservices, Containerisierung, Machine Learning oder die Anbindung an beispielsweise JavaScript. Bekannte Speaker sind unter anderen Sandra Parsick, Sven Peters, Ed Burns, Ivar Grimstad, Ray Tsang, Adam Bien und Simon Ritter.

Der Ticketkaufverkauf startet in Kürze, wie immer mit einem Early-Bird-Rabatt. Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website.

Das JavaLand ist eine von der Deutschen Oracle-Anwendergemeinschaft (DOAG) und heise Developer in Zusammenarbeit mit dem iJUG, dem Interessenverbund deutschsprachiger Java User Groups, durchgeführte Community-Konferenz für Java-Entwickler.

(ane)