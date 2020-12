JavaLand 2021: Ticketverkauf zur Java-Konferenz gestartet

Nachdem seit Kurzem das Programm der siebten Auflage der Javaland-Konferenz online veröffentlicht ist, startet ab sofort auch der Ticketverkauf für die von 16. bis 18. März 2021 erstmals hybrid angelegte Java-Community-Veranstaltung. Das neue Konzept lässt interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern die freie Wahl, vor Ort im Phantasialand bei Brühl dabei zu sein oder sich dem JavaLand online aus dem Büro oder von zu Hause zuzuschalten. Unentschlossene können darüber hinaus ein Upgrade-Ticket buchen, das sich nachträglich zum Besuch der Vor-Ort-Konferenz aufstocken lässt – die Plätze auf dem Gelände im Phantasialand sind allerdings begrenzt.

Volles Programm: Online und vor Ort

Die Hauptkonferenz mit weit mehr als hundert Vorträgen findet am 16. und 17. März statt, für Vor-Ort-Teilnehmer schließt sich am 18. März ein Schulungstag an. Im Programmplaner lässt sich filtern, welche Referenten und Sessions in Brühl zu erwarten sind und welche "remote" zugeschaltet werden – denn auch die Sprecher durften wählen, ob sie die Reise auf das Konferenzgelände antreten oder ihren Vortrag online beisteuern. Sämtliche Programmbeiträge vor Ort werden ebenfalls per Stream übertragen. Im Nachgang der Javaland-Konferenz haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, sich die Aufzeichnungen sämtlicher Vorträge anzusehen.

Wie aus den vergangenen Jahren gewohnt, dreht sich das Programm um alle wichtigen Neuerungen bei Java sowie Jakarta EE – und über die offiziellen Java-Standards hinaus. Dabei kommen auch Trendthemen wie Microservices, Containerisierung, Machine Learning oder die Anbindung an beispielsweise JavaScript nicht zu kurz. Unter den fest eingeplanten Speakern finden sich bekannte Gesichter wie Sandra Parsick, Sven Peters, Ed Burns, Ivar Grimstad, Ray Tsang, Adam Bien und Simon Ritter.

Jetzt Tickets zum Early-Bird-Tarif sichern

Der Ticketshop für die Hybrid-Konferenz Javaland 2021 ist ab sofort geöffnet. Noch bis zum 4. Februar 2021 gelten die Early-Bird-Konditionen: ein Online-2-Tages-Ticket kostet bis dahin 320 Euro statt 420 Euro (jeweils zzgl. 19 % MwSt.). Ein 2-Tages-Ticket für die limitierten Plätze im Phantasialand gibt es vorläufig mit 200 Euro Rabatt für 690 Euro (zzgl. 19 % MwSt.). Weitergehende Informationen finden sich auf der Konferenz-Website.

Das JavaLand ist eine von der Deutschen Oracle-Anwendergemeinschaft (DOAG) und heise Developer in Zusammenarbeit mit dem iJUG, dem Interessenverbund deutschsprachiger Java User Groups, durchgeführte Community-Konferenz für Java-Entwickler.

(map)