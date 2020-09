JavaLand 2021: Vorträge für die Java-Konferenz gesucht

Ab sofort können sich Java-Experten mit Vorträgen für die nächste Auflage der JavaLand-Konferenz bewerben. Der hierfür vorgesehene Call for Papers ist noch bis 30. September offen. Nach gegenwärtigem Stand soll die Veranstaltung am 16. und 17. März 2021 hybrid stattfinden. Das bedeutet, angenommene Bewerber können selbst entscheiden ob sie vor Ort in Brühl mit dabei sein oder ihren Vortrag lieber live über das Internet halten möchten. Die Entscheidung obliegt natürlich auch denjenigen, die ein Ticket für das Event buchen wollen.

Gesucht werden Vorträge jeden Levels mit einer Länge von 40 Minuten. Themenschwerpunkte sind unter anderem Core Java & JVM-Techniken, JVM-Sprachen, Softwarearchitektur, Security, Qualität & Testen, Enterprise Java, Microservices, Container, Cloud & Infrastruktur, Werkzeuge, Data & Streaming, Innovationen sowie Frontend, Mobile & UX.

Ebenfalls offen ist das Newcomer-Programm. Die Initiative richtet sich an jene, die bisher über keinerlei oder nur geringfügig Bühnenerfahrung verfügen, aber dennoch aus ihren Projekten Spannendes zu erzählen haben. Erfahrene Mentoren unterstützen von der Themenauswahl bis hin zum Bühnenauftritt. Auch hierfür kann man sich ab sofort bewerben.

Das Programm der nächstjährigen Auflage soll Anfang Dezember bekanntgegeben werden.

Angepasst an die Bedingungen

Vor Ort dürfen Interessierte ein durchdachtes Hygienekonzept erwarten, das in Kooperation mit Gesundheitsexperten und dem Phantasialand entwickelt wird, sodass sich der Besuch zum einen sicher, zum anderen aber auch so angenehm wie möglich gestaltet. Sicherlich ist es kein einfaches Unterfangen, den Community-Spirit der Konferenz auch in die Büros oder privaten Räume der Online-Teilnehmer zu transferieren. Hierzu erarbeiten die in die Planung involvierten Java-Entwickler derzeit Ideen und Konzepte.

Weitere Informationen zur JavaLand-Konferenz finden sich auf der Event-Website. Referenten finden hilfreiche Anhaltspunkte auf einer besonderen Seite.

(Steter) Teilnehmerzuwachs und Community-Programm

Das JavaLand konnte sich von Jahr zu Jahr wachsender Beliebtheit erfreuen. Letztes Jahr begrüßten die Ausrichter – die Deutsche Oracle-Anwendergruppe (DOAG), die Heise Medien und der iJUG, die Interessengemeinschaft deutschsprachiger Java User Groups, – rund 2100 Teilnehmer im Phantasialand. Gegenüber der Auflage von 2018 bedeutete das einen Zuwachs von etwa 200 Besuchern. Gestartet war man 2014 mit rund 800 Besuchern. Leider machte die COVID-19-Pandemie der Ausrichtung der diesjährigen Auflage im März einen Strich durch die Rechnung. Die Organisatoren mussten die Konferenz ausfallen lassen.

