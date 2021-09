JavaLand 2022: Ende des Call for Papers der Entwicklerkonferenz naht

Nur noch bis einschließlich 27. September können sich Java-Experten mit Vorträgen für die nächste Auflage der JavaLand-Konferenz bewerben. So lange ist der Call for Proposals offen, über den Speaker ihre Vorschläge für Vortragsthemen einreichen können. Das gilt übrigens auch für die Bewerbung für das Newcomer-Programm. Die Initiative richtet sich an jene, die bisher über keinerlei oder nur geringfügig Bühnenerfahrung verfügen, aber dennoch aus ihren Projekten Spannendes zu erzählen haben. Erfahrene Mentoren unterstützen von der Themenauswahl bis hin zum Bühnenauftritt.

Vor Ort geplant, Plan B in der Schublade

Nach gegenwärtigem Stand soll die Veranstaltung von 15. bis 17. März 2022 im Phantasialand bei Brühl stattfinden. Sollten dann die Pandemiebedingungen jedoch eine Präsenzveranstaltung nicht ermöglichen, wird die vermutlich wichtigste und größte deutschsprachige Konferenz für Java-Entwickler wie in diesem Jahr online durchgeführt.

Gesucht werden Vorträge jeden Levels mit einer Länge von 40 Minuten. Themenschwerpunkte sind Core Java & JVM-Techniken, JVM-Sprachen, Softwarearchitektur, Security, Qualität & Testen, Methodik & Kultur, Enterprise Java, Microservices, Container, Cloud & Infrastruktur, Werkzeuge, Data & Streaming, Innovationen sowie Frontend, Mobile & UX.

Mehr als nur Konferenzprogramm

Die JavaLand-Konferenz wird wieder über hundert Vorträge, Community-Aktivitäten, Workshops, eine begleitende Ausstellung sowie den Austausch und das Networking mit Freizeitpark-Flair präsentieren. Das Programm der nächstjährigen Auflage soll ab 3. November bekanntgegeben werden. Weitere Informationen zur JavaLand-Konferenz finden sich auf der Event-Website. Referenten finden hilfreiche Anhaltspunkte auf einer besonderen Seite.

Sich für das Event registrieren kann man mittlerweile auch. Hier werden gegenwärtig attraktive Frühbucherpreise angeboten. Auch empfiehlt es sich, sich die Hotel-Kombinationsangebote anzuschauen. Je früher gebucht wird, um so unmittelbarer lässt sich auf die JavaLand-Atmosphäre eingehen.

(ane)