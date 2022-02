JavaLand 2022: Jetzt gibt es auch On-Demand-Tickets für die Java-Konferenz

Am 15. und 16. März findet die JavaLand-Konferenz im Phantasialand bei Brühl statt. Wem die Reise zur Java-Konferenz derzeit aufgrund der pandemischen Situation zu unsicher ist oder wer aus anderen Gründen nicht vor Ort dabei sein kann, für den oder die mag das JavaLand-On-Demand-Ticket eine Option sein.

Käufer bekommen Zugriff auf die Präsentationsunterlagen und Video-Aufzeichnungen sowie weitere, von den Referenten zur Verfügung gestellte Dokumente. In Summe handelt es sich um rund hundert Vorträge, für die man nur 200 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) zahlen muss. Das reguläre Vor-Ort-Ticket kostet 850 Euro. Mitglieder des iJUG, des Interessenverbands deutschsprachiger Java User Groups, bekommen obendrein noch mal 30 Prozent Rabatt gewährt.

Außerdem gibt es weiterhin die Möglichkeit, den Schulungstag am 17. März zu buchen. Verfügbare Tickets gibt es bei den Workshops "Authentifizierung einfach und sicher gemacht mit Keycloak", "Modern Jakarta EE and MicroProfile on Azure", "Softwaresysteme datengetrieben analysieren", "Sichere Java-Anwendungen entwickeln: Häufigste Schwachstellen und aktuelle Angriffe" und "Moderne Softwarearchitekturdokumentation".

Programm und Community-Aktivitäten

Im März erwarten die Besucherinnen und Besucher deutlich mehr als 130 Vorträge, die am 15. und 16. März im Rahmen der Hauptkonferenz über die Bühne gehen. Die Vorträge der Hauptkonferenz behandeln relevante Änderungen bei Java sowie Jakarta EE. Sie geben aber auch einen Ausblick auf das, was künftig zu erwarten sein wird, beziehungsweise was Entwickler abseits der offiziellen Java-Standards umtreibt. Es geht hier um Trendthemen wie Microservices, Containerisierung, Machine Learning oder die Anbindung an beispielsweise JavaScript.

Bei den Community-Aktivitäten können die Teilnehmenden gemeinsam entdecken, lernen, hacken oder sich auch sportlich betätigen – mit dem Nebeneffekt, dass sie ihr Netzwerk erweitern und andere Java-Entwickler kennenlernen. Zum Abschluss des ersten Konferenztags wird zudem der Freizeitpark zum Leben erweckt: Beim OpenPark-Abendevent steht eine Auswahl an Fahrgeschäften exklusiv zur Verfügung. Dazu gibt es reichlich Unterhaltung sowie Speisen und Getränke – alles im Preis inbegriffen.

Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website. Einen konkreten Überblick zum Programm gibt es in der Konferenzagenda.

Die JavaLand-Veranstaltung ist eine von der Deutschen Oracle-Anwendergemeinschaft (DOAG) und heise Academy in Zusammenarbeit mit dem iJUG, dem Interessenverbund deutschsprachiger Java User Groups, durchgeführte Community-Konferenz für Java-Entwickler.

(ane)