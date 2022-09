JavaLand 2023: Das Ende des Call for Papers rückt näher

Von 21. bis 23. März findet erneut die große Java-Community-Konferenz statt. Bis einschließlich 26. September können sich Entwickler und Entwicklerinnen über den Call for Papers (CfP) mit Vorträgen und ganztägigen Workshops für das Programm bewerben. Wer am Newcomer-Programm teilnehmen möchte, muss sich nun sputen. Hierfür endet die Bewerbungsfrist bereits am 6. September.

Newcomer, Vorträge und Workshops

Die Newcomer-Initiative richtet sich an jene, die bisher über keinerlei oder nur geringfügig Bühnenerfahrung verfügen, aber dennoch aus ihren Projekten Spannendes zu erzählen haben. Erfahrene Mentoren unterstützen von der Themenauswahl bis hin zum Bühnenauftritt.

Im Zuge des Call for Papers für das Programm der beiden Hauptkonferenztage am 21. und 22. März werden Beiträge für die Themen-Streams "Core Java & JVM-Technologien", "Enterprise Java", "Programmiersprachen", "Cloud, Container & Infrastruktur", "Architektur", "Methodology & Culture", "Security", "Qualität & Testen", "Data, Streaming & KI", "Werkzeuge", "UI & UX" und "What’s next?" gesucht. Erstmals kann man sich für den Workshop-Tag am 23. März ebenfalls über die CfP-Seite bewerben.

Das offizielle Konferenzprogramm soll Anfang November bekannt gegeben werden. Die JavaLand-Konferenz wird sich letztlich wieder mit über 120 Vorträgen, Community-Aktivitäten, einer begleitenden Ausstellung sowie Austausch und Networking mit Freizeitpark-Flair präsentieren. Weitere Informationen lassen sich der Konferenz-Website entnehmen. Referenten finden hilfreiche Anhaltspunkte auf einer besonderen Seite.

Von der Community für die Community

Beim JavaLand handelt es sich um eine vorrangig an Java-Developer richtende Konferenz, die vom iJUG, der DOAG in Kooperation mit Heise Medien im Vergnügungspark Phantasialand bei Brühl organisiert wird.

Die JavaLand-Konferenz konnte sich von Jahr zu Jahr wachsender Beliebtheit erfreuen. 2019 begrüßten die Ausrichter rund 2100 Teilnehmer im Phantasialand. Gegenüber der Auflage von 2018 bedeutete das einen Zuwachs von etwa 200 Besuchern. Gestartet war man 2014 mit rund 800 Besuchern. Leider machte die COVID-19-Pandemie der 2020er-Ausgabe einen Strich durch die Rechnung. Die Organisatoren mussten die Konferenz ausfallen lassen. 2021 gab es dann eine Online-Ausgabe, und dieses Jahr im März waren es dann immerhin wieder 1200 Teilnehmende.

