JavaLand 2023: Frühbucherrabatt der Java-Community-Konferenz endet am 26. Januar

Nur noch einige wenige Tage gilt der Frühbucherrabatt bei der JavaLand-Konferenz, denn schon ab 27.Januar, also nächsten Donnerstag, gilt dann der reguläre Preis der sich vorrangig an Java-Entwickler und -Entwicklerinnen richtenden Community-Veranstaltung. Man kann bis zu diesem Datum noch bis zu etwas mehr als 200 Euro sparen.

Die JavaLand-Konferenz findet von 21. bis 23. März 2023 statt, und zwar wieder im Phantasialand bei Brühl statt, dem gewohnten und bewährten Veranstaltungsort der Konferenz für Java-Entwickler und -Entwicklerinnen. Es erwarten die Besucher deutlich mehr als 130 Vorträge, die am 21. und 22. März im Rahmen der Hauptkonferenz über die Bühne gehen. Am 23. Märzfolgt dann ein Schulungstag. Dieses Szenario entspricht dem früherer Jahre, als bis zu 2100 Teilnehmer vor Ort waren. Gegenwärtige Hochrechnungen lassen es als realistisch erscheinen, dass die Konferenz wieder in diese Region bei den Besucherzahlen stößt. Auch die Zahl der ausstellenden Unternehmen ist wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Bewährtes Programmkonzept

Die Vorträge der Hauptkonferenz behandeln relevante Änderungen bei Java sowie Jakarta EE. Sie geben aber auch einen Ausblick auf das, was künftig zu erwarten sein wird beziehungsweise was Entwickler abseits der offiziellen Java-Standards umtreibt. Es geht hier um Trendthemen wie Cloud-native, Microservices, Containerisierung, KI oder das Zusammenspiel beispielsweise mit anderen Programmiersprachen, Programmierplattformen oder wichtigen Entwicklungswerkzeugen.

Zusätzlich wird es wieder etliche Community-Aktivitäten geben. Bei ihnen können die Teilnehmenden gemeinsam lernen, hacken oder sich auch sportlich betätigen – mit dem Nebeneffekt, dass sie ihr Netzwerk erweitern und andere Java-Developer kennenlernen. Zum Abschluss des ersten Konferenztags wird außerdem der Freizeitpark zum Leben erweckt: Beim OpenPark-Abendevent steht eine Auswahl an Fahrgeschäften exklusiv zur Verfügung. Dazu gibt es reichlich Unterhaltung sowie Speisen und Getränke – alles im Preis inbegriffen.

Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website. Einen konkreten Überblick zum Programm gibt es in der Konferenzagenda.

Die JavaLand-Veranstaltung ist eine von der Deutschen Oracle-Anwendergemeinschaft (DOAG) und heise Academy in Zusammenarbeit mit dem iJUG, dem Interessenverbund deutschsprachiger Java User Groups, durchgeführte Community-Konferenz für Java-Entwickler.

(ane)