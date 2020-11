JavaScript: Angular 11 bringt experimentelle Unterstützung für Webpack 5

Das Angular-Team hat Version 11.0 des gleichnamigen JavaScript-Frameworks veröffentlicht. Das Update bringt Neuerungen für die Performance, ermöglicht Harnesses für alle Komponenten und integriert erste experimentelle Unterstützung für Webpack 5.

Mehr Geschwindigkeit im Lighthouse-Test

Mit Hinblick auf Googles Open-Source-Tool Lighthouse, das die Performance von Webseiten analysiert, führt Angular 11 ein automatisches Font-Inlining ein. Das soll die mit dem First Contentful Paint (FCP) angegebene Ladegeschwindigkeit verbessern. Einer der sechs Metriken, die im Abschnitt Performance des Lighthouse-Berichts verfolgt werden, gesteigert werden.

Der FCP ist eine von sechs Metriken im Performance-Abschnitt des Lighthouse-Berichts. Er gibt an, wann der Client den ersten Text oder das erste Bild einer Seite geladen hat. Während der Kompilierzeit lädt Angular CLI die in einer Anwendung verwendeten oder verlinkten Schriften herunter und ordnet sie an. Mit Angular 11 ist dieser Prozess standardmäßig aktiviert.

Harnesses für alle Komponenten

Angular 9 hat für die Qualitätssicherung sogenannte Component Test Harnesses eingeführt. Diese Klassen stellen APIs bereit, über die Tests mit Angular-Material-Komponenten kommunizieren können. Angular Materials ist die Design-Komponente des JavaScript-Frameworks. Entwickler und Entwicklerinnen erhalten die Möglichkeit, während des Testens über die unterstützte API mit Komponenten aus Angular Material zu interagieren. Angular 11 führt nun Harnesses für alle Komponenten ein, was das Erstellen robuster Testsuites fördern soll.

Darüber hinaus hat Angular 11 weitere APIs im Gepäck. Unter anderem soll die parallel -API die Arbeit mit asynchronen Aktionen in Tests erleichtern, indem die API es Entwicklern erlaubt, mehrere asynchrone Interaktionen mit Komponenten parallel auszuführen.

Experimentelle Unterstützung für Webpack 5

Angular 11 bringt experimentelle Unterstützung für Webpack 5, die aktuelle Version des Bundler für JavaScript-Module. Das Entwicklerteam des auf TypeScript basierenden JavaScript-Frameworks betont, dass sich der Support noch in der Entwicklung befinde, und rät daher vom Einsatz im produktiven Umfeld ab.

Die aktuelle Version des JavaScript-Frameworks lässt sich über den Befehl ng update @angular/cli @angular/core installieren. Unter update.angular.io stellt das Entwicklerteam hinter Angular ein Update-Leitfaden zur Verfügung. Nähere Informationen zum Release finden sich im Beitrag auf dem Angular-Blog.

(mdo)