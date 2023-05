JavaScript: Angular-Entwickler sind mit dem Framework überwiegend zufrieden

Die Ergebnisse der jährlichen Umfrage des Angular-Teams unter Entwicklerinnen und Entwicklern sind erschienen. Sie zeigen, dass im Jahr 2022 grundsätzlich eine hohe Zufriedenheit mit dem JavaScript-Framework sowie mit dem Zusammenspiel von dessen Komponenten herrschte. Um sich Angular-Kenntnisse anzueignen, setzen die Befragten vorrangig auf die Angular-Website, Social Media und Blogs.

Überwiegend zufriedene Angular-Developer

Von den 12.000 befragten Entwicklerinnen und Entwicklern sind 82 Prozent insgesamt mit Angular zufrieden. Das bedeutet einen leicht gesunkenen Wert im Vergleich zu 2021, als von fast 25.000 Befragten 84 Prozent mit Angular zufrieden waren. Das Zusammenspiel der Angular-Komponenten erhält jedoch in der aktuellen Umfrage eine bessere Wertung: 48 Prozent (2021: 44 Prozent) empfinden das Zusammenspiel als "sehr gut". Die Wertung "einigermaßen gut" haben sowohl in dieser als auch in der vorigen Befragung 41 Prozent der Teilnehmenden vergeben, und in beiden Jahren bewertet lediglich ein Prozent der Befragten das Zusammenspiel als "sehr schlecht".

Als stärkstes Feature geht aus der Umfrage die Dependency Injection hervor, aber auch IDE-Support und CLI-Build-Tooling finden positiven Anklang. Die größten Potenziale für Verbesserungen sehen die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer unter anderem in serverseitigem Rendering, Testing und Debugging.

Angular Developer Survey 2022: Potenziale und Stärken des Frameworks. (Bild: Angular)

Zu den weiteren Funden der Studie zählt, dass die zum Zeitpunkt der Befragung zwei neuesten Versionen des Frameworks bei 70 Prozent der Teilnehmenden im Einsatz waren. Nur neun Prozent verwendeten Angular 11 oder älter. Daneben wollte das Angular-Team erfahren, welche Lernmethoden die Community bevorzugt. Die offizielle Angular-Website liegt mit 35,1 Prozent vorne. Darauf folgen Social Media (31,3 %) und Blogs (20,6 %). Abgeschlagen auf Platz vier und fünf liegen Online-Lernangebote mit 9,2 Prozent und Workshops mit 3,8 Prozent.

Diese und weitere Ergebnisse des Angular Developer Survey 2022 sowie einen Einblick in die Roadmap finden Interessierte auf dem Angular-Blog.

(mai)